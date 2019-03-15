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與「有馬妹」復合？　表哥小恩恩「2個沒有」曝真相

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▲ 無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

生活中心／綜合報導

部落客蔡恩因前妻「有馬妹」的一張泡湯露點照而引發關注，兩人更因「表哥表妹」結婚而轟動一時，2月初卻爆出「有馬妹」出軌愛上墨西哥主廚，7年婚姻就此落幕。不過，最近有媒體透露，蔡恩已經和「有馬妹」重新復合，更有律師認為，蔡恩對於婚變的態度能夠如此正面，其實是因為他「另有對象」。對於外界這樣猜測，蔡恩在《臉書》發文澄清「前任根本沒有回來」、「自己目前也沒有對象！」

名嘴呂文婉在《JET》談話性節目「新聞挖挖哇」透露，「有馬妹」在向蔡恩提議離婚後，本來想一對兒女都不帶，直接行李收一收就離開。沒想到這時，主廚卻突然反悔，向「有馬妹」坦承「自己也是有家庭、有孩子的人，無法與她結婚或私奔。」

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▲呂文婉上節目爆料有馬妹。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

呂文婉指出，主廚的這番話讓「有馬妹」當場傻眼，進退兩難，加上身上也沒錢，所以她只好暫時繼續留在老公身邊，老公也覺得，「好吧，等到妳有錢之後，要走再走，因為我綁住妳沒有意義。」因此完全接受了她這樣的行為。

呂文婉的爆料，讓一旁的劉韋廷律師聽完，也忍不住插話，「我高度懷疑，這個老公，是不是也是有另外的對象。」

對於這段言論，蔡恩忍不住在臉書上澄清，雖然呂文婉在節目上所說的內容都沒什麼問題，但那些都已經是1個多月以前的事情，前妻現在早就跟主廚搬出去住了很久，部分媒體不是沒有更新就是隨便亂寫，寫得像他們倆現在又復合了一樣。「前任並沒有回來，影片裡說的回來我身邊，也只是幾天的時間而已。」

蔡恩補充，至於律師所謂的「高度懷疑」，他之前為了讓前妻安心，早就和所有以前有過來往的女生都斷了聯絡，再加上全職帶小孩，都沒和其他人接觸，也不知道是要怎麼有新對象，「我現在一個人帶兩個孩子也非常好，兩邊就各自活自己的人生，大家也不用擔心，就是偶爾來和我聊聊天就很感恩了。」

▼有馬妹與蔡恩和平分手。（圖／翻攝小恩恩twitter）

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關鍵字：無敵小恩恩,有馬妹,蔡恩

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