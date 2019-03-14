小恩恩：人生就是充滿徒勞無功…有馬妹被甩回巢　發文曝放手原因

▲ 無敵小恩恩當年因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

記者葉國吏／綜合報導

部落客「無敵小恩恩」蔡恩與老婆「有馬妹」Annie的愛情故事轟動一時，2月有馬妹坦承出軌愛上公司的墨西哥主廚，宣布離婚。不過現在卻因為傳出墨西哥主廚已婚，讓有馬妹只能乖乖回家。小恩恩今早也在臉書發文，透露當初為什麼會毅然決然的讓有馬妹離開的原因。

小恩恩在臉書分享自己部落格文章「不問為什麼」，文中開頭寫道「失戀了，最容易陷入『為什麼』迴圈。為什麼我付出這麼多他還是不愛我，為什麼我做了這麼多他還是要離開我，為什麼他說愛我還偷偷跟別人在一起。失戀最可怕的就是會有無數的問題出來，本來一個狀態被打破，我們都會想要一個解釋，一個原因，一個答案。」

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▲部落客小恩恩在臉書透露感情生活。（圖／翻攝自Facebook）

小恩恩文中以「感情本來就沒有什麼為什麼」、「戀愛就像是把石頭丟進水裡」、「人生本來就是充滿徒勞無功」、「我們只是剛好走到同一條路，一陣子」來談論他與有馬妹的感情生活。

小恩恩文中表示，分開的時候多半會很難過，但其實「你沒有被拋棄」，因為從來誰也沒有擁有過誰，「人會走，但新的人會來」所以不需要害怕被拋棄，只有自己才能真正拋棄自己。

小恩恩：「我們可以重新認識自己，把被拋棄的自己拉起來，站好之後就會發現前面還有人在等著你，等著你一起往前走，走到另一個光明的世界，不再獨自倒在黑夜裡。」