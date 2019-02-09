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有馬妹熱戀墨西哥主廚「斬表兄妹婚姻」　小恩恩反嗆酸民：她不是婊子

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無敵小恩恩表示台灣健保會繼續繳。（圖／翻攝自無敵小恩恩推特、取自「恩的領域」，已獲原作者同意））

▲ 無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

生活中心／綜合報導

部落客「無敵小恩恩」與老婆「有馬妹」Annie的愛情故事轟動一時，8個月前帶著一雙兒女移居美國，沒想到身為甜點師的Annie愛上公司的墨西哥主廚，熱戀一個多月後決定離開小恩恩，兩人長達7年的感情畫下句點。但小恩恩今（9）日稍早又在臉書上發文，說明自己的人生故事，以及2人和平分手的過程，同時敬告攻擊Annie的酸民，「她是我今生到現在最愛的人，不是你們口中的婊子。」

現年37歲的小恩恩2018年因分享Annie泡湯的大尺度美照而爆紅，又證實2人其實是表兄妹關係，相差12歲，育有2名子女，毫不在意他人眼光，再度引起熱議。由於台灣不允許有血緣關係的人結婚，他們選在國外登記，不久後更移居美國定居，外界看來感情相當穩定，沒想到有馬妹對主廚產生感情，後與對方發生關係。彼此冷靜一段時間後，Annie決定與主廚一起離開。

小恩恩9日再度發文，以「離開的第一天」說明，「在我人生前半應該結束，最低潮的時候，妹出現了。雖然是她追我，但我們也是一拍即合，兩人一路離家，互相磨合、吵架、相愛。本來已經不能愛人的我開始恢復了愛人的能力，而且因為她，我變得很會愛人。後來我為了她離職，離開了有一堆女生的環境，我們一起到了加拿大住了半年，那段時光是我人生最快樂最巔峰的時期，我們也在那懷了小孩，我那時沒有猶豫，雖然表面看起來沒有高興，但心中卻下了決心要把生命剩下的時間都給這對母子，這個決心到現在也沒變過。

▲ 有馬妹是職業甜點師。

他提到，「我們一路賣著台灣的家當，單程機票飛到了美國…她有了成為世界級甜點師的夢想，而我則想幫她達到她的夢想，我一人帶兩個小孩讓她專心工作，接送她上下班減少她的通勤疲倦，下班就會幫她分析各種工作遇到的問題，把我以前工作經驗洗給她。我們過了一個月很美好的生活，我有點累，但覺得這就是我要的，很值得。也許是我對她太嚴格，怕她驕傲不喜歡給稱讚僅管知道她很棒，回家也會強迫她陪小孩，因為她以前說不想和她媽一樣，但沒注意到她其實很累，不想要這樣。我們缺少溝通心裡真正的聲音，直到另一個人的出現，那主廚是墨西哥人沒有美國身份也不有錢，但他們在一起妹就是會很開心，我也才知道原來我又成了那個不被愛的人。

小恩恩一開始就說道，「申請離婚的昨天，我們由市區開始回家，路上到一半我不能呼吸，停在路邊之後身體一些部位開始麻掉沒感覺，我猜這應該是中風的感覺，後來妹在我旁邊陪我比較冷靜之後，我們才換手開車回家」，但也坦言，「雖然我很痛苦，但我愛這個人，所以她要走我完全沒有攔著她，她被主廚放鴿子的時候也很傷心，但是你知道愛一個人你會願意為她做任何事，所以讓她暫住這個以前是個家的地方。在另一邊家庭還在革命的時候，我傳了訊息給那個主廚，和他說是男人就要硬起來，真的愛她就要像個男人，請你像我愛她一樣愛她。這才推著他們離開，讓妹去追自己的夢想，過自己想要的生活。」

有馬妹選擇離開表哥，也不打算帶走兒女，引發大批網友批評。小恩恩對此則表示，「妹也不是真的完全不要小孩，她有夢想要追，小孩如果給她也是請褓母，資源不會如我這邊好，我們算是在最壞的情況為小孩做了最好的打算，所以她也沒拿我們的錢走，一切都留給以後養小孩。」

小恩恩提到，「我們在分開的時候坐在家裡的餐廳，聊著七年來所有的美好發生，最後的分別不是在吵架，不是在搶小孩，不是怨恨為什麼愛了別人，而是謝謝這過去的美好。雖然她用最糟糕的方式和我分手，傷透了我的心又讓我回到地獄，但我們分的很好，她不會得到我的祝福，但我也不會傷害她，因為她是我今生到現在最愛的人，不是你們口中的婊子。」

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