聽連環槍響驚醒…下秒中彈男家門口求助　紐男嚇慘：從沒想過會有這種事

▲ 這名腿部中彈的男子，傷口約7公分深。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

紐西蘭基督城市中心15日驚爆連環槍案，外傳已有27人死亡。當地居民霍克（Zinzan Hawke）透露，他事發當下正在睡覺，但卻被20聲至40聲的槍響吵醒，過沒多久，一名腿部中彈的男性穆斯林跑到他家求助，他隨即壓住對方的傷口，趕緊叫救護車並報警，「我一開始以為他在說謊…從來沒想過紐西蘭會發生這種事，我當時感到非常驚慌。」

《紐西蘭先驅報》報導，霍克與其他3名室友住在第一起槍案地點「Masjid Al Noor」清真寺附近，但卻突然被槍聲吵醒，原以為這是武裝犯罪小組壓制嫌犯的聲音，但就在一名中彈男子來到家門口尋求協助的當下，他才發現事態嚴重。他提到，「我當時以為這個人在說謊…我從來沒想到紐西蘭會發生這麼嚴重的事，我當時感到非常驚慌。」

根據這名腿部中彈男子的說法，他並沒有看到持槍嫌犯，一到清真寺就遇到槍擊案，現場槍聲不斷，他立刻逃離現場尋求協助，而霍克也上前幫忙壓住傷口，同時報案叫救護車。只不過，一行人遲遲等不到救護車，霍克室友隨後決定開車把傷者送至醫院治療。

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▼ 最新消息指出，當局已逮捕4人到案。（圖／路透社）