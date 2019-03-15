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基督城2座清真寺遭槍擊血洗！紐西蘭總理：史上最黑暗的一天

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▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

紐西蘭基督城（Christchurch）市中心在當地時間下午1點40分左右發生駭人槍擊案，2座清真寺遭到槍手闖入掃射，據報導已經有9人死亡，多人重傷。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在記者會上譴責暴力行為，並形容這是「紐西蘭史上最黑暗的一天」。

►►►不斷更新／紐西蘭基督城槍擊至少9死　2座清真寺遭掃射「槍手直播」

阿爾登於當地時間下午4點召開記者會，她提到，目前還無法確定死傷人數，「我可以確定的是，這是紐西蘭史上最黑暗的一天，很明顯地，現在發生的事件是超乎想像、前所未見的暴力行為」。阿爾登表示，「許多直接被這場槍擊影響得很可能都是來到紐西蘭的移民，甚至可能是難民，他們選擇紐西蘭為家，這裡就是他們的家」。

阿爾登還提到，「這些受害者就是我們的一份子，但是對我們執行暴力的人不是，紐西蘭沒有任何給他們的空間，紐西蘭也不容忍如此極端與暴力的行為，狠行險這場槍擊就是」。最後她提到，將會直接飛往首都威靈頓（Wellington）與各部會首長見面，討論後續處理。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在推特上表示，「我已知悉基督城槍擊的消息，我感到非常可怕，為紐西蘭的所有人禱告」。

紐西蘭警方在臉書上提到，目前已經逮捕了一人，但不確定還有幾人在逃，「我們想大家保證，已經出動所有警力來處理，我們也正在求全國資源，確保國民的安全，但我們也要求大家，請盡可能留在室內，以及在今日有任何新消息之前，都不要到紐西蘭任何一處的清真寺」。

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紐西蘭基督城槍擊至少9死　槍手闖多座清真寺掃射

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