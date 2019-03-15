選前超級星期五　「大小佳芬」合體為謝龍介助選拜票

▲韓、謝2人的太太「大小佳芬」，合體到麻豆市買菜拜票，受到眾多台南鄉親熱烈歡迎，中午並享用台南小吃碗粿、虱目魚丸湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前最後超級星期五，在「韓流」效應加持下，國民黨謝龍介氣勢不斷往上衝，3月15日選在最深綠的台南麻豆海埔池王府，舉行「鮪瑜秀─農漁產業嘉年華活動，上午韓、謝2人的太太「大小佳芬」合體到麻豆市買菜拜票，韓國瑜太太李佳芬說，她是第一次到台南為謝龍介助選，她會盡全力幫謝龍介拉票，爭取勝選。

韓國瑜的太太名字為李佳芬，謝龍介的太太也叫李佳芬，2人名字一模一樣，16日上午韓、謝2人的太太「大小佳芬」，在國民黨台南市議員林燕祝、洪玉鳳等多位女議員陪同下，到麻豆市場買菜拜票，受到眾多台南鄉親熱烈歡迎，許多婦女朋友主動上向「大小佳芬」握手，還有人當場請韓國瑜的太太李佳芬簽名，李佳芬也來者不拒，親切地簽名，並一一向民眾拜票，請台南鄉親們，3月16日務必出來投票給謝龍介，讓謝龍介進立法院，為全國農漁民、勞工等基層民眾代言發聲，爭取權益。

韓國瑜的太太李佳芬表示，她很感謝謝龍介夫婦，在韓國瑜選舉時大力幫忙，所以她也很高興能到台南來幫忙助選；這是她是第一次來台南幫謝龍介助選，希望真能幫到忙。

對於媒體詢問李佳芬有關韓國瑜選總統事，像有媒體問到：「主席說韓國瑜對選總統之事天人交戰？」，李佳芬一聽馬上直呼：「他怎麼知道？」，李佳芬說今天是要為謝龍介助選，不談其他的事。

到中午謝龍介夫婦親自招待韓國瑜妻子李佳芬享用台南美食碗粿及虱目魚丸湯，李佳芬頻頻讚賞台南碗粿小吃很好吃，謝龍介也趁機籲請全國民眾，來台南請一定來品嚐看看台南的碗粿、虱目魚丸等等台南小吃，享用台南美食。