▲ 分期買7萬多教材遭譏「網路就可下載」，他反悔拒付挨告。（圖／示意圖／pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一對張姓夫妻，日前在夜市分36期，訂購一套價值7萬1964元的幼童教材，返家後，反被鄰居譏笑「上網就可以下載了」，張姓夫妻後悔拒付款項。張男稱曾與特約商協商，只願意購買3本已拆封書的錢，張男連頭期款都沒繳，被書商提告詐欺，書商事後收到特約商的款項後決定撤告，檢察官予以張男不起訴處分。

不起訴書指出，張男逛夜市時，訂購一套幼童教材共12本，價值7萬餘元，分36期付款，每期繳款1999元。簽約不到1個月，張妻向鄰居炫耀該課程時，沒想到反被鄰居譏笑，該教材上網就可以下載了，根本不用花錢買，張妻聽聞後非常後悔。

1個月後，書商請張男匯頭期款，張男回說「太貴了」，有跟特約商說只願付3本已拆封的書錢，結果對方直接寄來12本。張男表示，當初在夜市內與特約商協議「我給你多少錢、就寄多少本過來」。

書商控告張男詐欺，並指出與特約商有約定，如果特約商與消費者有糾紛時，特約商要撥款給我們，但遲遲未收到款項，才對訂購人提告。後來有收到特約商的款項，決定對張男撤告。檢察官偵訊後，認為書商已撤告，罪證不足，予以張男不起訴處分。