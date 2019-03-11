紐約市府安排水岸都市再生參訪　林右昌：基隆市港規劃已具國際水準

政治中心／台北 - 紐約連線報導

基隆市長林右昌在美國時間3月10日參訪紐約重要的都市再生計畫的指標地點，林右昌指出，基隆目前進行中市港再生計畫是定位為首都國家東門戶，有清楚的國土戰略也尊重親水空間，已具備不輸紐約的國際水準。

林右昌所率領的訪美團在紐約市府的安排下，一行人10日由台灣籍的首席都市計畫資深規劃師王立其、紐約市公共設計委員會主席Justin Garrett Moore親自導覽，參觀了包含紐約著名的高線公園、雀兒喜市場、南街市場、布魯克林區等著名水岸再生岸例。

在參訪的過程中，由於紐約當地天氣雨勢不小且體感溫度接近零度，但林右昌一行人卻不以為意，還打趣地說自己來自雨都不畏寒雨，包含軌道元素轉換的街道家具與椅子、多樣性植栽、廣場串聯和休憩空間等各項細節，他都看得非常仔細並表示收穫豐富，值得借鏡。

紐約市府所安排的參訪動線，林右昌一行人第一站來到的是著名的高線公園，這是由紐約市政府與市民合作打造的廊帶景觀公園，結合前瞻的景觀設計，將一個廢棄鐵道改造為世界知名的觀光景點，成為該市著名的廢鐵道再生案例，透過都市規劃，紐約高線公園已串聯起雀兒喜歷史文化園區，將曼哈頓西面的工業區成功轉型，現在包括Google、Coach等許多國際知名設計團隊都已陸續進駐此地。

另外，原為舊漁港的南街市場是全世界舊市場改造前驅者，參訪團隊於該區都市發展與景觀控制問題，成為華爾街下班後重要據點、享受紐約海鮮美食的好地方的蛻變，也留下深刻的印象。一行人隨後也走了十八個街廓，並來到了集美食、各種農產品、日用品、二手雜貨齊聚一堂的雀兒喜市場，參觀宛如當地市民的這個「灶咖」、遊客認識紐約風格食物的體驗場所。

對於親自走訪紐約前瞻的市港與河岸再生案例，林右昌表示，他將更有信心推動各項都市計畫，並努力與紐約市政府建立友好關係，期待相關傳承能協助基隆轉型的各項規劃和發展。

林右昌表示，雀兒喜歷史文化園區與南街歷史場景與舊建築再利用，都值得基隆市政府推動大基隆歷史場景再現與文化創意經濟參考，雀兒喜市場除了是堪稱美食天堂，更有結合舊建築再利用的辦公場所，保留紐約的歷史記憶外，工業風也相當具創意和時尚感

對於有人提出基隆成功陸橋廊帶改造的經驗，林右昌也表示，成功陸橋沿線的景觀改造雖然是在橋下，不像紐約高線公園的改造在橋上，但同樣是把一個髒亂閒置的都市邊緣，依據不同路段的特性，賦予各種新的功能與生命，變成市民新的生活休閒場所。

基隆市政府也表示，林右昌上任初始就以準確的國土戰略，將基隆定位為首都國家東門戶，並以一個核心兩個翅膀整合並發展基隆，積極與清楚的國土戰略，快速與中央合作，東岸軍港遷移與東櫃西遷，創造基隆市港再生的機會。