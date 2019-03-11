林右昌訪美見台裔眾議員　她驚訝基隆補助老人全口假牙政策

▲基隆市長林右昌在訪美行程中，特別安排與首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）閉門餐會。（圖／基隆市政府提供）



政治中心／台北報導

基隆市長林右昌在訪美行程中，特別安排與首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）閉門餐會，分享彼此的參政經驗；她在會談中，也特別關心社福的相關議題，其中對於基隆市補助老人做全口假牙政策感到非常驚訝。

牛毓琳在台灣桃園出生，幼年隨父母移民美國，她於2016年取代因弊案落馬的前議長蕭華(Sheldon Silver)，在曼哈頓下東城（Lower East Side）、華埠（Chinatown）的紐約州眾議會第65選區勝出，成為首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員，更是首個最年輕當選的亞裔眾議員。

林右昌在訪美的行程中，在友人的安排下，利用午間空檔與牛毓琳進行餐敘，而兩人間也有許多相似之處。牛毓琳在亞裔人口只占10％、議員席次卻遠低於1％的紐約州當選，年紀雖輕，卻有豐厚的政治資歷，在大學時期，就在華盛頓州議會實習，參與醫療政策制訂，協助高齡者更容易取得所需的醫療資源。

基隆市府指出，牛毓琳在畢業後，隨即擔任韓裔的紐約州40選區州眾議員金兌錫（Ron Kim）的幕僚長，更繼金兌錫之後，成為有史以來第二位亞裔眾議員。

而48歲的林右昌也深受民進黨的栽培，曾跟隨過林義雄、游錫堃、陳水扁、蘇貞昌、蔡英文等多位黨主席，在不同領導人風格下，擁有豐富府、院、黨經驗。

在長期政治版圖藍大於綠的基隆市，林右昌也創下首位民進黨籍市長獲得連任的紀錄，2人在參選與競選過程的話題上多有共鳴。另外，牛毓琳眾議員也特別關切社福議題，對於基隆市補助老人做全口假牙的福利政策，她表示驚訝跟讚佩。