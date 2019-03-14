　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園埤塘養殖漁民陳情獲回應

▲桃園埤塘養殖漁民陳情，市府下午做出七點回應，原則不禁止埤塘養殖。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

針對百名桃園埤塘養殖漁民，14日集體前往桃園市政府陳情，提出市府暫緩強拆埤塘飼料桶與水車、推動埤塘養殖合法化等主張，市府農業局做出回映表示，目前農田水利法（草案）已針對農田水利會所轄管的埤塘另訂專法管理，規劃未來在不影響灌溉作業及水質的前提下，原則不禁止埤塘養殖，該一法案農委會已函送行政院核定中。

市府農業局針對業者的陳情，於下午做出七點回應，內容如下：
一、埤塘養殖具有長久歷史，但農委會埤塘使用的法規不完備，魚介設施規範不足。該案因監察院認定埤塘養魚是違法使用，監察院正式糾正農委會，農委會因此發函桃園及石門農田水利會，要求在3月拆除養殖漁業設施。

二、該案主管機關為農委會農田水利處，執行機關為兩個水利會，兩層都不是市政府，鄭文燦市長認為埤塘養魚關係到數以千計的漁民的生存權，請市府農業局多次向農委會反映，希望埤塘養魚百年傳統可以獲得正視支持，而原定三月的期限要緩拆，爭取決策時間，這個主張也獲得了陳主委同意。鄭市長也同時要求市府農業局去函農委會，要求增訂埤塘養魚的規範，徹底解決這個爭議。

▲桃園埤塘養殖漁民陳情獲回應

▲埤塘飼料桶與水車將暫緩拆除。（圖／記者楊淑媛攝）

三、雖然有少數人提出錯誤資訊，企圖把責任轉嫁市府，混淆外界視聽，但市府仍然認為，積極與農委會溝通，改變決策，保護漁民生計最重要，解決問題才是正途，希望釐清問題後，埤塘養魚可以得到最佳的解決方案。

四、桃園地區農漁民利用埤塘養殖，歷史超過百年，埤塘開發原為灌溉水利之用，但百年來，民眾於埤塘撈捕與飼養魚類，也已經成為常態，埤塘使用也已經多元化，許多農戶依賴埤塘養殖維生或是作為農戶食物來源。在監察院糾正案前，市府就提出希望中央能考量本市特有的產業獨特性，研議適用於兩個水利會轄區（含本市）的法令規定，協助民眾埤塘利用之合法化。

五、市府積極參與歷次中央邀集桃園與石門兩農田水利會之埤塘會勘，就桃園各埤塘的樣態實際現勘、協助說明，也表明埤塘在適度的開放使用下，對於埤塘的水質與周圍的環境會並無妨礙，並於檢討相關法規修正研商會議時，亦對中央主管機關提出應正視埤塘養殖的事實，讓埤塘養殖行為回歸生產輔導體系，才能更有效掌握漁業資源及產量之建議。

六、市府農業局更於2018年6月22日的全國農業行政首長座談會，向大會提案建議「應強化埤塘放養水產管理規範，俾充分掌握養殖漁業放養量。」，並當場獲得決議「由農委會漁業署及農田水利處納入後續推動之參考。」該案於今（2019）年3月13日之全國農業行政首長座談會已獲得回應，目前農田水利法（草案）已針對農田水利會所轄管之埤塘另訂專法管理，規劃未來在不影響灌溉作業及水質之前提下，原則不禁止埤塘養殖，目前該法案農委會已函送行政院核定中。

七、市府持續關注中央法規修正之進程，也建議中央單位要以「從寬認定」或「專案認定」的務實可行方案，針對埤塘既有養殖魚介等行為，參酌監察院之糾正缺失、地方養殖產業之訴求及有關灌溉事業設施管理規定等面向，協助埤塘養殖產業走向正常化、制度化，方能合法適性地扶植地方養殖產業永續發展，創造政府與民眾雙贏的契機。

ET快訊
晚上秒變天！中部以北挾雨探15℃　每2天1次乾溼轉換
快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
勝利丟白皙正妹照片供挑　「拉皮條」關鍵證據曝光

關鍵字：桃園埤塘養殖,漁民陳情,桃園農業局,不禁止養魚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淡大女離奇陳屍溝渠　16歲ABC伴屍...昏沉整天住院觀察

離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

富家女離奇死／淡大電眼妹陳屍水溝　臉書曬嘟嘴合照：正能量拉我一把

快訊／台南虐殺1歲嬰！　小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑

死囚謝志宏暫停死刑執行！　台南歸仁雙屍命案裁定再審

奇蹟！婦車禍成植物人3年忽然甦醒　開口第一句話：我想吃牛排

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

饒慶鈴誠意感動林義守　義大醫療體團隊4月進駐綠島

侯友宜三重體驗手工墨條銅鑼　贈匾慈惠宮感謝公益付出

全台最美車站　多良火車站將封閉修繕3個月

光復高中籃球隊勇闖HBL四強　林智堅探班打氣

林智堅南下相挺郭國文掃街　談新竹台南科技雙核心

花蓮縣土壤及地下水污染防治　再獲全國績優肯定

告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　親友爆「夾心霸凌內幕」

青年盃／魏泰陞100M飆10秒39超乎水準　專心全中運期待奧運

2年前神準預言「BIGBANG剩4個人」　GD：以後一起去看他…韓網爆雞皮

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

影／把球接好讓投手安心　戴培峰阻殺速度媲美大聯盟

白沙屯媽沒去他家！彰化哥怒脫隊…「神秘阿公」1hr後敲門說一句　他嚇壞道歉

「騰訊視頻」、「優酷」將來台？詹婷怡：目前不清楚

北約統帥：德國若採用華為5G設備 北約將跟德國斷訊

海漂豬又驗出非洲豬瘟！小金門豬肉產品暫停運往金門

日本也決定禁飛！　波音737 MAX8、MAX 9禁止進入空域

地方熱門新聞

鄭文燦宣布桃園會展中心今年發包

顏清標帥兒擁正妹老婆　喜帖曝光..

郭國文公開影片批謝龍介漏洞百出

房衫軍損公物礙公務　藍軍宣戰要..

桃園埤塘養殖漁民市府陳情

礁溪國中男排全國冠軍　家長高興..

台灣欒樹下紅姬緣椿象

破除柚子30元　藍軍挺謝龍介

民進黨部主委黃建財　投入宜蘭立..

祕雕轉行賣水果？！　綠營議員譏..

為農漁民找生機　民進黨卻抹黑

桃園鐵路地下化　中原大學發展看..

宜蘭破獲擁槍販毒集團

高雄市水利局修繕下水道　

更多熱門

相關新聞

2018桃園南瓜節吸引9萬人湧入

2018桃園南瓜節活動、28日於觀音區向陽農場落幕。市府農業局指出，該活動自10月13日至28日展開、於此期間的週六、日在「觀音區蓮花園休閒農業區」舉辦南瓜雕刻競賽、南瓜稻草人競賽、南瓜變裝趴等系列活動，吸引9萬人湧入，各農場每一場報名活動通通額滿，農場餐廳營業額翻倍，肯定市府發展休閒觀光農業，所做的努力。

桃市府農業局　增設休閒農業科

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面