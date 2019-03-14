鮭魚返鄉！巨大機械再投資台中50億　盧秀燕：令台中振奮

▲巨大機械規劃投資台中50億元，台中市長盧秀燕表示將全力協助台商需求。（資料照／捷安特提供）



記者陳玉／台中報導

大咖台商回流！經濟部日前表示已核准巨大機械申請案，其將在台中大甲母廠擴建智能化產線、自動化國際物流中心，並預計在中科興建研發大樓，總投資金額超過50億元、創造逾290個就業機會；對此，台中市長盧秀燕表示，「令台中振奮的消息」，市府一定積極協助台商需求，近日也已進行磋商。

▲盧秀燕表示，市府一定積極協助台商需求，把握合作機會。（圖／記者陳玉攝）



盧秀燕表示，巨大機械以GIANT（捷安特）、Liv（女性自行車品牌） 自創品牌行銷國際，巨大機械公司規劃投資台中50億元，是近期最大一筆投資案，而巨大機械本來就在台中，願意返鄉加碼投資相當不易；中市府目前已有設置台商專區，提供一站式服務，另外配合水湳國際會展中心，第1期工程預計2019年3月23日動土、2022年完工、2023年啟用，期盼積極發展台中會展產業，扶植在地企業、擴大招商引資。

▲上海市台灣同胞投資企業協會長李政宏（左）率團拜訪台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）



除設有台商專區，盧秀燕也把握每個機會向台商說明，13日上海市台灣同胞投資企業協會長李政宏等人率團來市府拜訪，盧秀燕也將巨大機械「鮭魚返鄉」好消息告知台商，她說，近來中美貿易爭端，有許多台商向她提出回台投資意願，強調「市府一定會積極協助台商需求」，把握合作機會。

上海台協會長李政宏也感受到「媽媽市長」滿滿誠意，表示未來會與相關局處做交流接觸，也會分享更多台商朋友，促成更多對接機會；經發局也透露，有陸續舉行座談會向台商介紹，讓台商知道市府的善意，目前有許多洽談和合作案進行中。