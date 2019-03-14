「不給養魚難道要我們跳埤塘」　桃園養殖漁民怒嗆政府斷生路

▲桃園埤塘養殖漁民赴市府陳情，表達守護百年埤塘養殖，拒絕政府強拆斷生路訴求。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「三代都靠養魚維生，不讓養魚，難道要我們跳埤塘？」。百名憤怒的埤塘養殖漁民，14日集體前往桃園市政府陳情，要求市長鄭文燦和相關單位協調，暫緩迫在眉睫、被農委會通知315之前要自行拆飼料桶與水車的要求。漁民們一度要衝進市府內遞陳情書，經農業局長郭承泉出面接受陳情，強調將力爭漁民權益，始未讓陳情事件擴大。

近百名來自觀音、楊梅、中壢等地區埤塘養殖漁民，14日高舉「反拆水車、民要生計；漁民有生計，魚價才穩定…」等陳情布條和字板，高喊口號到市府陳情，並有多輛魚隻輸送車繞行市府廣場，以及市議員李家興、周玉琴、涂權吉、詹江村、劉茂群等人也陸續到場聲援，引來大批警力以人牆堵住市府前門人口，不讓陳情民眾進入市府。

▲農業局長郭承泉出面接受陳情。▼漁民一度要衝進市府內遞陳情書。（圖／記者楊淑媛攝）



陳情過程，楊梅養殖業者葉秀娘無奈表示，多年生計全靠養魚維生，如今一紙公文卻要求不讓養魚，難道要我們跳埤塘？以往三、四月份是放魚苗的時候，到現在完全不敢放，生計受影響。漁民們也不滿2月下旬曾向鄭文燦陳情此事，但迄今仍無下文，今早一度要衝進市府，不停怒嗆「漁民要生存」、「要市長下來」、「埤塘種電也是違法」等抗議口號，情緒相當激動。

幾經聲援的議員協調，市府農業局長郭承泉親自到場接下陳情書並表示，埤塘養魚歷史悠久，市府將以朝向合法化養殖，向農委會表達地方心聲，3月15日下午，農委會也將召開相關會議，市府代表也會參與；桃園農田水利會總幹事黃金德也透過電話，當場向市議員李家興與陳情漁民表示，「目前暫緩拆除（飼料桶與水車）」，並允諾沒有拆除也能續約租賃埤塘。

桃園市養殖漁業發展協會籌備會發起人胡榕展指出，今天陳情的主要訴求：

1. 請桃市府說明2月26日本會陳情後，與中央溝通之進度。

2. 請桃市府偕同中央暫緩強拆，並與農委會研擬配套方案並與本會協調。

3. 請桃市府與農委會推動埤塘養殖合法化，守護埤塘百年文化、活魚觀光產業。