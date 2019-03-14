黃光芹「敢動我孩子試試」告網友　李佳芬「我也是媽媽」力挺

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜受邀上電台接受黃光芹訪問，結果引發有人留言揚言要對黃光芹的兒子、丈夫不利，最後黃光芹前往派出所提告網友，還回嗆「敢動我孩子試試」，韓國瑜妻子李佳芬力挺黃光芹提告，李佳芬說：「我們都是當母親的人，絕對沒有辦法忍受這樣講到我的小孩」。

▲韓國瑜妻子李佳芬看到黃光芹面臨處境，同母之心表示力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬強調黃光芹是一個非常資深的媒體前輩，也支持黃光芹提告，盼望警方能夠把留言要對黃光芹小孩不利的人找出來，李佳芬表示：「不要這麼用詞不堪，我們都是當母親的人，絕對沒辦法忍受這樣講到自己小孩，我覺這種情緒激動，我是可以理解的」。

▲韓國瑜妻子李佳芬看到黃光芹面臨處境，同母之心表示力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬也呼籲韓粉，在網路上頭的留言跟支持，使用的文字不要讓人覺得不好，可以表達多元意見，但是用字遣詞上頭不能去做人身攻擊，這是非常不好的事情，連她自己也無法接受。

針對這起風波，韓國瑜13日下午受訪也呼籲：「特別拜託支持韓國瑜的好朋友，請能夠尊重我從選舉到現在，一直堅持不變的主軸，就是愛與包容，千千萬萬不要用不當的文字跟語言，去批判、反對不同政見的這些人。」