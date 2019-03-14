桃議員王浩宇臉書屢轟韓國瑜　李佳芬為夫抱屈：謝謝關心

▲李佳芬替韓國瑜抱屈「受到過度關心」，也謝謝桃園市議員王浩宇的關心 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

桃園市議員王浩宇屢屢在自己臉書發文砲轟韓國瑜，這讓韓國瑜的妻子李佳芬忍不住跳出來為夫報屈，先是回應王浩宇一句「謝謝關心」，後來又忍不住說了一句「太多被關注了，我覺得很多人可以被關心耶。」

李佳芬在出席觀光局的「1314」三月主題記者會的時候，就在離開之前，記者一邊陪同走上座車時，一邊詢問關於桃園市議員王浩宇屢次在臉書發文砲轟韓國瑜，李佳芬非常客氣的回應：「謝謝關心」，表示感謝王浩宇的關心，不過突然間李佳芬又補了一句：「太多被關注了，我覺得很多人可以被關心，還有很多事可以談」，言外之意似乎替自己老公抱屈，認為目前大眾、甚至不少政治人物都過度關心韓國瑜，導致很多事情都被「放大檢視」。

講完這一句話後，原本李佳芬還要繼續講，但或許想到了什麼，話到嘴邊就又停止了，只簡單跟媒體說聲謝謝，並且揮手致意離開。

▲李佳芬替韓國瑜抱屈「受到過度關心」，也謝謝桃園市議員王浩宇的關心 。（圖／記者吳奕靖攝）

桃園市議員王浩宇之前除了在自己臉書抨擊高雄市長韓國瑜請假，又爆韓總北農300天喝茫，引起社會議論，11 日貼出韓國瑜 3 月以來的網路聲量走勢，稱韓正反聲量驚見「死亡交叉」，他並在文中強調「沒有不能被監督的市長」； 12 日凌晨再貼出一張最新的正負聲量圖，嘆道「韓國瑜狀況越來越慘」，並標記「雪崩式下跌」。