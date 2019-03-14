討回橡皮擦！20歲姪女「笑捧巨擦子」她看呆　網笑噴：本金+利息全還

▲原PO借橡皮擦給姪女用。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我叫我姪女還我橡皮擦，妳還一個這麼大個做什麼？」一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說姪女跟她借橡皮擦，歸還時為了「報答她的恩情」，就讓原PO「眼睛閉閉，有禮物送妳」。當原PO張開眼時就瞬間傻眼，其他人紛紛笑噴「本金+利息，這利率很高喔」、「知恩圖報，很棒！以後借他錢」。

原PO貼出照片，文中標註「#小的是我的」、「#她（姪女）說要報答我的恩情」、「#還叫我眼睛閉閉有禮物送妳」。只見女網友買的明明就是標準型的橡皮擦，看起來約是或小（43x17.5x11.5mm）或中（65x24.5x12.5mm）的規格；但小姪女還給原PO的卻是「特大版」，規格有108x47x20mm。

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▲原PO的橡皮擦應為小或中標準型規格。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO最後還補充，「你們這些人吼！重點不是報不報恩，是她坐我旁邊直接還我就好，買一個特大擦子我也捨不得拆來用」。還有人當場跟原PO上演湖中女神的戲碼，讓網友們都笑崩：

網友：「妳借的是金擦子還是銀擦子？」

原PO：「不不不，是小擦子。」

網友：「好，這麼誠實，那就還妳巨擦子吧！」

▲這……歸還的橡皮擦也太大了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人紛紛留言，「十倍奉還」、「真的是以泉湧相報」、「好孩子～受人點滴之恩，立刻湧泉以報」、「受人點水之恩，必當湧泉以報的最佳典範」、「好孩子，連本帶利的概念」。有人好奇問「妳姪女幾歲啊？那麼厲害」，原PO則透露，其實姪女已經20幾歲了。

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