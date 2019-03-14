姑婆一家人愛來蹭飯…吃完就閃！她心寒：奶奶過世卻沒人來　求對付招數

▲原PO說，每次這家人來，出去吃飯一定3000、5000元跑不掉甚至更高。（圖／示意照／CFP／下同)

網搜小組／綜合報導

您也有這樣的遠房親戚嗎？一名女網友發文徵求對付「三不五時來家裡蹭飯的遠房親戚」伎倆，她說，每次姑婆那家人都開1、2輛車來，家裡都得花費好幾千元請他們吃飯，「而去年奶奶過世時，這一家人沒有一個人出現…」她表示，現在對方又要告知幾號要來訪，「我應該如何對付他們比較好」？許多網友紛紛貢獻妙招。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文指出，姑婆一家人一年總是3、5次拜訪家裡的爺爺、奶奶，若只是單純拜訪聊天，有人願意來到家裡跟長輩聊天也是不錯的。

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原PO表示，但對方每次都攜家帶眷開一、兩輛車來；由於之前家裡由奶奶掌管家計，他們小孩並不清楚吃飯應酬的開銷需要多少錢，直到接管家計後發現每年的開銷相當驚人。

「那一家子永遠提早告知會前來拜訪，當天到達時間永遠是中午11點至12點中間」，原PO說，每次都請對方吃飯，平常爺爺、奶奶是非常節省的人，每個月的老人津貼和孫子給的零用錢都不一定用得完。

▼原PO表示，奶奶去世後，對方完全沒來慰問，讓她相當心寒。

原PO表示，但每次這家人來，出去吃飯一定3000、5000元跑不掉甚至更高，像熱炒店辦桌一桌約3000到5000元，對方也曾說改吃別的，結果在吃到飽火鍋就吃了6000多元；他們吃完飯後約下午1、2點說還要去哪走走就離開了，「擺明有行程要去特地來蹭飯，是當作我們家是免費飯館走一遭嗎？」

原PO說，奶奶2018年過世時，這一家人沒一個人出現，在治喪期間有打一通電話說要來看看奶奶，「我們回覆奶奶過世了沒辦法招待，電話那頭僅回覆：他們知道了，隨即掛斷電話，後面不曾有其他電話或是慰問。」她指出，直到前幾天，爺爺又告知幾月幾號姑婆要來坐坐，然後誰誰誰會一起來，「我應該如何對付他們比較好」？

對此，一名網友建議，「每個月打電話跟他們借個20幾萬，說我們開銷大，然後隨便亂掰自己花天酒地的事蹟、家裡誰誰誰亂花錢之類的事情。如果他們開口要借你，你也不要跟他客氣！直接加碼50萬或100萬跟他們要！反正就是開口要到他們不想借的價錢，之後每個禮拜三餐問候他們要不要借錢，我相信大概到老死可能都不會有一通電話過來了。」原PO看完直呼「這猛猛的」。

▼原PO想徵求對付「三不五時來家裡蹭飯的遠房親戚」伎倆。

還有人提到，把做保險、直銷的朋友邀來，然後每人發一份雞肉飯便當，一邊鼓吹買產品一邊吃飯看他們多有胃口，說不定還能幫朋友長業績，一舉兩得。

也有人認為，「爺爺還在，只要他願意，其實小一輩也不太能講啥。到了一定年齡，能見個面也是不錯，至於對方怎麼做就不要理了。」原PO回，「我們其實不是不願意招待，我們也招待好多年了，真的是去年奶奶的喪事讓人心寒呀！」

還有人表示，「對老一輩的人來說禮尚往來再正常不過，看來你們不曾帶過爺爺到那位姑婆家拜訪過？倘若你們去過姑婆家，而他們沒有盡心招待？那麼，你現在的心情就合理。採取任何行動前，最好徵詢一下阿公的意見，貿然實施老人家會覺得丟臉、沒面子。」

原PO回，「我們家一直以來都是少跟親戚來往的，不然就是會避開用餐時間去他人家拜訪，即使我們去了他們家，也是吃不到對方的招待。我們其實都不介意招待來家裡的客人，但是來的時間跟回去的時間真的太誇張。再來就是奶奶往生時的狀況，讓人無法忍受呀。」