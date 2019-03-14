一句夜路危險！叛逆女嗆「希望我被XX」媽委屈落淚　婆婆酸：不會教小孩

▲叛逆的女兒讓原PO感到非常心累。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／綜合報導

如何管教處於叛逆期的子女，是許多家長頭疼的事。一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她只是想要未成年的女兒早點回家，提醒了一句夜路危險，竟然被對方回說：「你就希望我被強X」而婆婆還不停酸她不會教小孩，讓她感到非常委屈，常常一個人在半夜時偷偷哭泣，讓人感到不捨。

原PO表示，「我跟未成年又叛逆的女兒說，晚上11點半了妳還沒回家，不知道爸媽在等妳嗎？不是說要回家了，過了2個多小時都沒消息，問妳在哪也不說，不知道晚上女孩子走夜路危險嗎？」結果女兒竟然回她「誰跟妳說晚上就一定會被強X，就ㄧ定會怎樣？妳一天到晚就希望我被強X，這樣妳最高興！」讓她相當心累與難過。

不僅如此，就連公婆也不斷指責她沒有把小孩教好，還說：「妳沒跟蹤小孩，不該讓她打工，一定是跟人家亂來，這是遺傳誰啊？她爸以前不會這樣啊？不要讓親戚知道，會被笑不會教，才會教出這樣的孩子。」

原PO感嘆，「孩子叛逆好幾年了，我有苦說不出，真的真的很努力很用心的教育，我也沒有不負責任，但我真的不知哪個環節出錯，我只能半夜沒人時自己偷偷的哭」此外，她也表示，為了不跟孩子再衝突，所以她強忍著不回應女兒，但卻覺得自己好委屈，讓人感到非常心疼。

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