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老母要上課！她月領51K「秒掏出35K」大方寵媽　網讚翻：想生女兒了

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO女兒也太好了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多老一輩的人，都會受重男輕女的傳統觀念影響，但現在不少新世代爸媽反而覺得女兒體貼、生女兒好。一名女網友就貼文，說女兒常叫她幫忙領包裹，缺保養品、化妝品時，她也馬上幫補貨。但女兒一知道她要上課，就馬上拿出薪水「我領51K哦！給妳35妳覺得怎樣？」讓其他網友羨慕直喊「女兒真好！」

「我也來抱怨一下」，這位媽媽在臉書《爆怨公社》向女兒喊話，「雖然常常叫我幫妳領包裹，雖然只要妳說缺保養品化妝品，我馬上就幫妳補貨」，但是女兒一知道她上課學費不便宜，一領薪水馬上要給她付學費。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO女兒薪水領51K，打算拿35K給原PO。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO貼出一張LINE對話截圖，只見女兒傳訊息給她「今天，妳可以來吃飯，順便載我回家，我拿錢給妳」、「我領51K，給妳35，妳覺得怎樣？」超寵媽的行為，讓女網友忍不住在文中標註「#不枉費我一直被唸從小就太寵妳」、「#弟弟一抱怨沒零用錢妳就給」、「#我有交代弟弟以後要孝順妳喔！」

看到貼文後，其他人紛紛羨慕留言「這女兒CP值太高了吧」、「跪求認乾姐姐」、「真好，女兒超乖的」、「我也想要有這種女兒」、「妳真的好命了，貼心的女兒」。有網友開玩笑說「51K給35$」、「領51k給35，沒說到給35k還是35元」，原PO則表示「想太多……當然是35K」、「是35k唷～已接收完畢」。

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關鍵字：女兒,薪水,爆怨公社

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