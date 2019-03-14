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再找到1艘二戰大型沈船！　美航母「胡蜂號」遺骸現蹤

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▲▼二戰美軍航母「胡蜂號」（USS Wasp CV-7）遺骸。（圖／翻攝自Paul Allen官方網站） 

▲二戰美軍航母「胡蜂號」（USS Wasp CV-7）遺骸。（圖／翻攝自Paul Allen官方網站，下同）

國際中心／綜合報導

微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前創立的「海燕號」（RV Petrel）海底戰艦殘骸研究團隊，近日再度發現二戰美軍航母「胡蜂號」（USS Wasp CV-7）遺骸。據悉，這艘船艦在1942年9月於瓜島海域遭日軍潛艇擊沉，時隔77年終於重見天日。

據美國科技媒體GeekWire報導，「RV Petrel」近期在南太平洋的所羅門群島地區積極作業，他們擁有1艘長76公尺的研究船「海燕號」（Petrel），船上裝配能潛入水下6000公尺深的裝置，可持續搜索二戰沈船；太平洋戰爭期間，美日雙方為了贏得制海權，在瓜達康納爾島海域展開為期半年的戰鬥，不過雙方的沉船艦過多，使這帶海域擁有「鐵底海峽」（Ironbottom Sound）稱號。

▲▼二戰美軍航母「胡蜂號」（USS Wasp CV-7）遺骸。（圖／翻攝自Paul Allen官方網站）

報導指出，由於在和日軍的對抗中，美軍相繼失去航母「列星頓號」（USS Lexington CV-16）、「約克鎮號」（USS Yorktown CV-10），「薩拉托加號」（USS Saratoga CV-3）當時也正受損待修，因此「胡蜂號」緊急調往太平洋戰場，掩護美國海軍陸戰隊登陸瓜島。

這段期間爆發美日第3次航母對決「東所羅門海戰」，「胡蜂號」因為缺油所以沒有參戰；這場戰役結束後，美航母「企業號」（USS Enterprise CV-6）、「薩拉托加號」皆因受損退出戰局，美軍只剩雙蜂「胡蜂號」、「大黃蜂號」這2艘航母能使用。

1942年9月，雙蜂在瓜島海域巡邏時，被日軍潛艇「伊-19號」發射6枚魚雷攻擊，3枚命中「胡蜂號」，引爆艦上油庫，造成全艦瞬間燃起大火，艦長發現難以挽救後，就下令棄船，為避免遭日軍俘虜，美軍自行發射魚雷將重創的「胡蜂號」擊沉，艦上有193人殉職。

▲▼二戰美軍航母「胡蜂號」（USS Wasp CV-7）遺骸。（圖／翻攝自Paul Allen官方網站）

「RV Petrel」在今年1月，在4200公尺深的海中發現「胡蜂號」，13日正式公布這項發現，即便船艦受到魚雷重創，但「胡蜂號」艦體仍大致完好；除了航母本身外，也發現多架艦載機。美國海軍歷史和遺產司令部表示，「胡蜂在美國海軍最谷底的時候，他們的飛行員和機組人員仍憑著勇氣與犧牲精神，向佔盡優勢的日本人全力抵抗」。

報導也提到，「胡蜂」艦名的現今繼承者，兩棲突擊艦「胡蜂號」（USS Wasp LHD-1）指揮官表示，二戰的「胡蜂」所展現出的勇敢與決心，是他們今日所努力的目標，為這些用自己生命爭取自由的人表示最高敬意，「我由衷感謝『RV Petrel』的工作人員，讓剩餘的倖存者和他們家人獲得一定程度的安慰」。

據悉，海燕號團隊也曾在今年2月13日於網站《PAUL ALLEN》中公布了「大黃蜂號」的殘骸照片，正式宣布該艘傳奇航母的尋獲；2018年4月則發現珊瑚海海戰戰沉的「列星頓號」。

▲▼二戰美軍航母「胡蜂號」（USS Wasp CV-7）遺骸。（圖／翻攝自Paul Allen官方網站）

▼二戰美軍航母「胡蜂號」（USS Wasp CV-7）遺骸被發現。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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