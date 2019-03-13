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取代印度！　沙國成全球最大武器進口國

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▲▼印度幻象2000。（圖／取自Indian Air Force臉書）

▲印度全球最大武器進口國的地位，已被沙國取代。（圖／取自Indian Air Force臉書）

軍武中心／綜合報導

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告指出，印度不再是全球最大的武器進口國，其地位已被沙烏地阿拉伯所取代，但仍位居第二。

印度《Zee New》引述該報告報導，2014到2018年間，全球前5大武器進口國依序是沙烏地阿拉伯、印度、埃及、澳洲和阿爾及利亞，這5國就占全球武器進口的35%。而該時段出口國方面，全球前5大武器出口國依序為美國、俄羅斯、法國、德國和中國。

報告指出，若與2009年至2013年相較，印度在2014年至2018年的武器進口減少24%，同期的沙烏地阿拉伯的武器進口則大幅成長192%。

另外，印度武器進口占全球武器進口市場的比例，也從2009年至2013年的13%，下降至2014年至2018年的9.5%；在同一時期，沙烏地阿拉伯則從4.3%上升到12%。

報告指出，印度2014年至2018年從俄國進口的武器占所有進口武器的58%，其次則是以色列、占15%，美國、占12%。不過，若與2009年至2013年相較，俄羅斯2014年至2018年出口到印度的武器仍下滑42%。

此外，報告也指出，印度近年來的武器購買平台日趨多元化，以色列、美國、法國這3個國家在2014年至2018年期間都增加對印度武器出口。

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關鍵字：印度,沙國,沙烏地阿拉伯,武器,武器進口,武器出口,軍火,軍武,國際軍武

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