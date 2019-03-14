主打全方位交流　陸貴州省實施「黔台融合發展推進年」

▲貴州省位於大陸西南部，其省會城市貴陽市近年積極發展大數據、大健康產業。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

全國兩會中央持續強調「習五點」方針下，大陸各地方一一擬定今年對台工作重點。其中，貴州省台辦近日聯合發改委、科技廳、農業農村廳、商務廳、文旅廳等單位，展開以「深化合作融合發展」為主題的「2019黔台經濟社會融合發展推進年」活動，重點聚焦兩岸農業、大健康產業的合作交流。

貴州省台辦表示，本次活動旨在整合部門力量，共同推動黔台經貿交流合作和服務台胞、台企。

該活動主要內容包括一、同等待遇推動。聚焦貫徹落實「31條惠台措施」及《關於促進黔台經濟文化交流合作的實施意見》；二、發揮平台作用。譬如藉由「貴州·台灣經貿交流合作懇談會」搭建合作渠道，策畫各領域對街活動，藉數博會、酒博會、農博會、旅發會等平台融入台灣元素，多角度精準交流。

▲貴州省2018年舉辦中國國際大數據產業博覽會現場。（圖／記者陳政錄攝）

三、著力推動產業合作升級。包括共同扶持6家「黔台農業合作示範基地」、「貴州台灣大健康產業（雲錦）示範基地」及「黔仕寶生態產業有限責任公司」等台資及兩岸合作企業，打造黔台農業合作升級版，和媒合大健康產業資源等。

貴州省台辦強調，將繼續進行「走訪台企、助推發展」活動，幫助解決實際問題，深化和擴大「公司（基地）+農戶+合作社」合作模式，支持台商台企參與實施鄉村振興戰略行動和特色小鎮建設。

據了解，自2014年以來，貴州省台辦藉由黔台經貿交流相關活動，促成合作項目協議75個，涉及資金74億元人民幣，為16家台資企業爭取56批次各類資金扶持，共計逾1.92億元人民幣。

▼貴州省於貴陽市烏當區內的大健康產業園，打造貴州台灣大健康產業（雲錦）示範基地。（圖／記者陳政錄攝）