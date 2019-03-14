半夜驗上吊屍體！解開繩索聽到「嘆息聲」...法醫嚇到腿軟

▲女法醫驗屍時，突聽到屍體發出一聲長嘆。示意圖。（圖／取自免費圖pixabay）



大陸中心／綜合報導

法醫這行業總有令人心驚的故事。大陸成都市公安局一名女法醫即透露，她某次進行上吊死者的屍檢時，才剛把頸部的繩索解開，耳邊就傳來死者的一聲「長嘆」，詭異情形讓她嚇出一身冷汗。

據《中國新聞網》報導，年僅36歲的張鵬雨，擔任法醫已有十多年，處理過至少1000件「非正常死亡」現場，不過某次的自殺案件讓她毛骨悚然。她說，當時死者是上吊自縊，在與同事進行檢查、確認證據後，就將屍體放下來並解開繩索，沒想到一鬆開頸部的繩索，死者竟突然發出長長的嘆息聲，嚇得她全身起雞皮疙瘩。

▲張鵬雨擔任法醫多年。（圖／翻攝自中新網，下同）



進行了解才得知，遺體嘆息是很少見的狀況，不過確實有可能發生，因為遺體腐敗後，內部會堆積大量氣體，但因死者上吊時脖子纏繞著繩索，這些氣體就無從排出，等到一解開繩子，氣體便會隨之而出，形成「屍體嘆氣」的現象。

張鵬雨還曾遇過被砍到臉部全毀的無名屍，為了確認死者身分，要用鑷子夾著一片片皮膚，以盡可能恢復死者的原樣。她說，電視上法醫的形象看起來很帥氣、正義，但其實「現實中需要克服太多的困難和恐懼」，若內心沒有足夠熱情，很難在這條路走下去，做法醫要具備冷靜、客觀、細心的特質，因為「法醫每一個細小的判斷，都有可能影響整個案情走向。」

▲張鵬雨是當地分局裡唯一的女法醫。



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