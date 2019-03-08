女患膽結石拖7年不治療　醫師：1顆變121顆

▲易姓女子膽內長的膽結石。（圖／安徽衛視）

大陸中心／綜合報導

湖北江夏51歲的易姓女子在2011年時因腹部疼痛，到當地醫院檢查，被醫生告知有膽囊結石，但因只有1顆，且僅0.2公分大小，並未及時處理。沒想到2018年12月到醫院檢查，發現膽囊填滿121顆結石。

易姓女子表示，2011年發現膽囊結石時，因為只有1顆，且僅0.2公分，拒絕進行治療，「那時候只是輕微疼痛，根本沒啥感覺，就沒去把它拿掉。」

她說，直到2018年，腹痛愈來愈劇烈、也更加頻繁出現，才再次到醫院求診。醫師告知，膽內充滿結石，若持續增生，會把膽脹破，並建議進行膽囊切除手術。

她提到，原先已做過子宮切除手術，不想再進行膽囊切除，「我原來已經拿掉子宮了，不想再把膽拿掉，所以就跑去武漢京都結石醫院求診了。」

▲武漢京都結石醫院醫師汪定裕。（圖／安徽衛視）

武漢京都結石醫院醫師汪定裕表示，病患轉診到院後隨即為她進行超音波檢查，並隨即安排手術，「我們檢查完，發現膽囊裡面填滿了結石。」

他表示，病患不想切除膽囊，且膽囊功能尚存，所以為病患進行剖腹取石手術，「結石全部取出來後，我們數一下，發現大大小小的共120多顆，最大有1.1公分。」

醫生提到，膽囊結石可能來自飲食習慣，而調查後發現結石成分與病患飲食習慣相仿，「不喝水，愛吃油炸、肥肉等高油脂食品，跟結石裡面高膽固醇成分雷同。」

醫生建議病患，手術後要改善飲食習慣，盡量避免高膽固醇、高油脂、高糖的食品，多攝取水果、蔬菜與清淡為主的食物，並多飲水、控制體重，防止結石再增生。