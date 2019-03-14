花2500億買66架F-16V　孫大千：美國到底支持台灣什麼？





▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

政治中心／綜合報導

國防部2月27日向美國提出66架F-16V戰機的軍售案，花費約2500億元。前立委孫大千對此表示，花了2500億元「買門票」，民進黨政治人物的訪美行程能夠如此的精彩豐富，也實在不足為奇了吧？且開口閉口就講什麼「可以看到美方對台灣有更大支持」，但是到底支持了什麼呢？

桃園市長鄭文燦日前率市府團隊訪美，會晤白宮、國防部及國務院官員，高規格行程引來外界熱議，他也認為「規格有突破，空間也打開了」，相信能看到美方對台灣有更大的支持，雙方距離也縮短。

▲鄭文燦訪美。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

孫大千14日在臉書上表示，花了2500億元買門票，民進黨政治人物的訪美行程能夠如此的精彩豐富，也實在不足為奇了吧？首先，美國又不是台灣的爸爸，有必要因為華府給予的一點點接待的甜頭，就如此的感激涕零嗎？

孫大千說，其次，所謂的「規格有所突破，空間也打開了」，恐怕只是滿足了民進黨政治人物的「虛榮心」吧？對台灣實質上又有什麼好處呢？只不過能夠進入白宮旁邊的大樓，就興高采烈地打卡炫耀，會不會太沒有志氣了一點呢？

孫大千提到，再說，開口閉口就講什麼「可以看到美方對台灣有更大支持」，但是，到底支持了什麼呢？支持台灣加入CPTPP嗎？或是願意在關稅大戰時給台灣豁免權嗎？還是願意公開宣示，一旦台海發生戰事，美國願意出兵協防呢？什麼都沒有吧？

最後，孫大千認為，如果有一個國家，願意支付2500億元的天價，向我們購買過時的軍事裝備，相信台灣政府一定能夠給予對方更好的回饋和待遇吧？

▼國防部說明空軍採購F-16V戰機案相關事宜。（圖／記者呂佳賢攝）