新戰隊沒有指定機型！美媒爆：台將「決定權」留給美國

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

大陸中心／綜合報導

國防部曾向美國提出66架F-16V戰機的軍售案，但據《美國國防新聞週刊（Defense News）》12日報導，台灣並沒有指定是哪一款機型，並且把本次採購機型的建議權留給美國評估。前空軍軍官、軍事評論家邱世卿認為，「這似乎是盡量避免本次採購案，同樣遭到美國拒絕的一種設計。」

《美國國防新聞週刊》指出，美方國防官員透露，台灣要求從美國派出一批新型戰鬥機，但它沒有指明類型，而是由美國推荐一種選擇。

報導稱，台灣國防部副部長沈一鳴表示，已提交新戰鬥機採購的請求，美國將根據評估何種機型以及數量符合台灣國防需求而下決定。此外，台灣空軍司令部計劃處少將也確認了該訊息。他補充說，「F-15，F-18，F-16甚至F-35都是我們的選擇，只要噴氣式飛機加強我們的防空能力。」

對此，前空軍軍官、軍事評論家邱世卿認為，此次採購請求不尋常的地方是將決定權交由美國，這似乎是盡量避免本次採購案，同樣遭到美國拒絕的一種設計；上一次美國拒絕台灣所提的戰機採購案是66架F-16S，在歐巴馬任內被否決。

邱世卿表示，目前美國正為提供台灣升級既有140架F-16A/B Block 20 的合約，不過根據該少將的說法，這項升級案的執行進度落後。

▼該報導的標題稱「不尋常的轉折（unusual twist）」。（圖／翻攝自官網）