慶生嗨過頭！高雄釣蝦場「互抹奶油」兩度幹架　1男送醫

地方中心／高雄報導

高雄岡山一處釣蝦場14日凌晨發生2起鬥毆事件，一群人在釣蝦場內慶生，卻因互抹奶油滑倒而引發衝突。警方第一次到場發現有人受傷，便立即通知救護車，但傷者不願就醫，警方只好將鬧事人等帶回調查。不料，隔了2小時，再度接獲報案稱民眾鬥毆，警方到場後發現為同一批人，還有人持球棒互毆，且傷者為同一人，便再度請求救護車協助，其餘人則帶回調查，全案將依規定移請偵辦。

▲高雄釣蝦場慶生，互抹奶油滑倒爆衝突。（圖／翻攝Google map）

警方調查，25歲張男與30歲鄭男與友人相約釣蝦場慶生，一群朋友在包廂內歡唱嬉鬧還互抹奶油，不料張男與鄭男卻因此滑倒而引發口角，最後演變成肢體衝突。現場友人當下立即將2人分開，但鄭男因滑倒導致身體擦傷，警方到場後隨即通知救護車前往，不過鄭男拒絕送醫，警方隨後也將幾名當事人帶回調查。

▲當事人被帶回頭上還充滿奶油，模樣相當狼狽。（圖／記者洪正達翻攝）

然而，相隔2小時後，警方再度接獲報案，該釣蝦場又有人鬧事。警方立刻趕往該處，發現是同一批人所為，甚至還有人持球棒鬧事，而傷者又是同一人，救護車也再度到場將傷者送醫，警方隨後也將其餘人帶回調查，全案將依規定移請偵辦。

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