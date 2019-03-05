開心祝爸爸生日快樂...24歲軍官兒2日後燒炭　家屬錯愕哭斷腸

▲黃姓中尉在車內燒炭身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

陸軍八軍團一名黃姓中尉，於4日晚間被人發現在車內燒炭，而警消獲報趕往現場後，黃男已經喪命多時，且車內並沒有留下遺書。此外，軍警調查，黃男前兩天還在家裡幫爸爸慶生，怎料會2日後會在車內燒炭身亡。

警方於4日晚間11時許接獲報案指稱，有民眾在旗山區的一處停車場燒炭輕生，而警消抵達現場時，發現一輛轎車車門緊閉，經破窗後發現，黃男已經氣絕多時。

此外，黃男的家屬悲痛表示，黃男並沒有經濟壓力和感情糾紛，表現一直相當正常，而228連假時也正常返家，1日還在家裡幫爸爸過生日，怎麼會在準備收假回營時發生這樣的憾事。

對此，陸軍八軍團表示，黃男性格比較內向，但跟同仁相處得很好，表現也都相當正常，怎料卻會突然尋短，而未來會再加強部隊同仁的生命教育，以免又有類似的憾事再度發生。

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