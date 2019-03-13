挺韓老師遭起底！鄉民爆抽屜藏謎片　教室當家還要求裝熱水器

▲挺韓音樂老師遭起底，曾住學校教室還要求加裝熱水器。（圖／翻攝自「我是中壢人」）

地方中心／桃園報導

國立中央大學附屬中壢高中一名學生將手機錄影PO上臉書，表示音樂老師崇拜高雄市長韓國瑜，不僅上課老談政治，還逼全班一起喊口號罵民進黨、稱讚國民黨，讓全班同學很崩潰。事後該師遭到網友起底，發現他長期把學校當家，體育館盥洗室當自家浴室，還要求學校在教室加裝熱水器，甚至被發現在抽屜內藏有大量謎片，誇張行徑令人傻眼。

「老師是韓粉，怎麼辦？」臉書粉專「我是中壢人」12日晚間為題PO出一段影片，內容提到一名中大壢中（中壢高中）學生投訴音樂老師政治狂熱，不僅逼全班一起喊口號，歌功頌德國民黨、貶低民進黨，還說「聽信民進黨的人都是白癡」，還稱前市長陳菊造成高雄5000坑洞，以後應該改稱高雄叫「5000洞之雄」，見到陳菊則改叫「5000洞之菊」；語畢，老師要求全班學生一同複誦。

▲中壢高中爆出學校老師誇張挺韓行徑，教育部已介入關切。（圖／翻攝自GoogleMaps）

影片流出後，教育部12日晚間已介入關切，而校方13日上午也召開緊急會議，若確定有教師違反中立原則，查明後不排除送考核議處；至於是不是不適任教師，將另循程序辦理。

此外，該師也被網友起底過往誇張事蹟，有學生在PTT上表示自己不承認他為教師，並接著說明，該師曾要求學生請各科老師向他借課，如此一來他就不用上課，但又能領薪。然而，有名物裡老師堅持不答應，導致該班學生全數被該師當掉。

該學生還提到，該師長期居住在學校，把學校體育館的盥洗室當作自家浴室，音樂教室當家，而教室內什麼都有，如：乳液、沐浴乳、大同電鍋、草蓆...等，甚至還要求學校加裝熱水器。另外，有學生清掃音樂教室時，還發現該師的抽屜內藏有大量謎片，誇張行徑讓該學生痛罵「不配當老師」。

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