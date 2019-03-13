「一次當掉166名學生」挺韓師再起底　校方建議記大過

▲挺韓老師誇張行徑曾讓學生連署罷免。（圖／翻攝自「我是中壢人」）

地方中心／桃園報導

國立中央大學附屬中壢高中一名音樂老師高調挺韓，還要全班喊口號罵民進黨、稱讚國民黨，誇張行徑遭學生錄下PO網。該師事後也遭到起底，有網友爆料他長期把教室當家，還要求學校加裝熱水器，抽屜內藏有大量謎片，甚至還用學校大螢幕播放，但因該師後台硬，多次跟校方投訴都沒用，另外，他還曾因為一次當掉166名學生而鬧上新聞。

該名老師2003時一口氣當掉166名學生，而起因是因為老師出的考試題目太難，甚至拿出大陸簡體字的文章要他們翻譯，期中考時，還出一些艱澀深奧的填充題，幾乎是大學音樂系的程度，引發學生不滿交白卷罷考抗議。事後該師直接當掉這些學生，成為全校的頭號公敵，學生也因此發起連署，請求學校罷免該師，當時事件還一度鬧上新聞。

▲該老師在中壢高中任職多年，誇張行徑讓校友無人不知曉他。（圖／翻攝自GoogleMaps）

有校友表示，這名老師是出了名的誇張，問過校友沒有人不知道他，但投訴了也沒用，因為他後台很硬，還是中央級的後台。另外，也有校友稱，「他一直都這樣，沒想到我畢業那麼久都當媽了他還是一樣！還用大螢幕放謎片的老師，只能慶幸音樂課拿去考試了。」

教育部12日晚間已介入關切，而校方13日上午也召開緊急處理會議，並證實確有此事，但影片是上學期的畫面。校方目前做出決議，包括該師違反法令，將送校級教師考核會審議，並建議記大過，另外也會依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」處理；加強宣導「教育基本法」，教育應本中立原則。

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