新北市府幕僚都出自這！　侯友宜於世新談「從警轉政」的人生歷程

▲侯友宜分享當初轉而投政的原因，希望能夠體現「理性務實」的價值。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學13日邀請新北市長侯友宜，以「侯市長出任務」為題和世新同學分享他的警政生涯與從政理念。

二度來到世新演講，侯友宜對世新大學一點也不陌生，他表示新北市府團隊中有許多幕僚皆為世新畢業的傑出校友，如當初被譽為「新北學姊」的蔡畹鎣以及陳佳伶，讓侯友宜笑稱來到世新大學猶如參與股東會議，和股東們見面。

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▲▼ 侯友宜演講中頻繁與學生互動，學生積極踴躍發問。（圖／世新大學提供）

「面對犯罪要能夠強勢打擊，看開生死的同時也能摸透人性。」從警超過30的侯友宜，曾辦十大槍擊要犯張錫銘事件、白曉燕命案等等，他指出，社會案件就是人民生活的寫照，每一樁案件如同一個時代的轉變，同時也是敘述人生起承轉合的故事。

「我這雙手參與了台灣眾多刑案。」侯友宜感嘆，刑警工作是在槍口下討生活，而他也從中摸透處世道理，「面對事情看重的是心理素質，就算結果可能是不好的，還是要毫不猶豫地面對。」

▲演講結束後，世新學生爭相與侯友宜合照。（圖／世新大學提供）

談起去年12月起開始擔任新北市長的職務，侯友宜希望能夠體現「理性務實」的價值。「我的選舉信念就是不要惡意批評，選後才有機會共同合作。」同時他也分享對於提升新北市觀光的理念，「好的觀光要倚賴很多元素的累積，才能夠不斷提升。」侯友宜表示，未來新北市除了積極發展生態觀光之外，也將結合資源開拓更多可能性，例如將新北耶誕誠結合即將上路的環狀線運輸系統進行宣傳，吸引更多人至板橋朝聖。

▲侯友宜擺出姿勢，帥氣與師生合影。（圖／世新大學提供）

「人生要追求的，不是職位而是定位。」講座最後，侯友宜提及擔任市長的價值，是規劃優良市政留下來的成績，讓後代子子孫孫都會能獲得正面的影響，「在下位之後，如果大家回想起我，會覺得這個市長當得還不錯，這樣就夠了。」