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股市總算回穩　5大壽險元月由虧轉盈小賺57億

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▲▼ 5大壽險業1月份獲利都轉虧為盈 。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 5大壽險業1月份獲利都轉虧為盈 。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

前5大壽險1月份獲利出爐，因為1月份資本市場回穩，5家壽險從去年12月大幅虧損151億元，1月份5家壽險都由虧轉盈，共小賺57億元，唯富邦人壽因為1月承保相關費用較高，只有小賺0.1億元。

股市走穩，各家壽險資本利得收入增加，1月份5家壽險都轉虧為盈。1月份表現最好的是國泰人壽，單月稅後淨利22.3億元，每股盈餘(EPS)為0.39元。國壽表示，1月份主要是投資績效平穩，且外匯避險操作得宜。保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，1月初年度保費(FYP)金額為207億元，新契約等價保費(FYPE)為88億元。

至於1月份表現最差的是富邦人壽，1月單月只小賺0.1億元。富邦人壽表示，1月份投資績效平穩，但因為1月初年度保費大幅增加，導致有較高的承保相關費用。1月新契約及總保費收入皆創新高，初年度保費收入（FYP）成長強勁達363億元，較上月成長119%；續年度保費也較上月成長49億元，達387億元。1月總保費收入為751億元，較上月成長49%。

另外，包括新壽、台壽都受惠於資本市場回檔，元月總算擺脫連續單月虧損的情況，兩家壽險都有單月賺10億以上的表現，新壽單月賺15.29億元，台壽單月賺11.63億元。至於中壽，因為1月份增提3.4億外匯準備金，1月份小賺7.76億元。

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關鍵字：壽險,獲利

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