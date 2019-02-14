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繳學費旺季！保單借款本息超過保價金未償還　保單將失效

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲短期缺資金用保單借款，要留意償還時間。（圖／記者周宸亘攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆新年假期剛結束，為人父母剛發完紅包，緊接著又要開始煩惱子女的學雜費。相較於銀行信用貸款及信用卡借款，不少民眾也會善用保單借款，但壽險公司提醒，若未償還的本息超過該張保單的保價金，且未在一定時間內償還，保單恐會失效。

根據行政院主計總處統計，去年前11月實質經常性薪資為3萬8179元，比2001年同期3萬8320元還低，實質經常性薪資倒退17年，對於尚須負擔子女學雜費的小家庭而言，經濟負擔不言而喻。

遇到短期的資金需求，有些民眾會透過保單借款應急。相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款具有免保證人、免開辦費、手續簡便、安全、撥款快速及彈性還款等特色，可透過臨櫃、服務人員、郵寄、傳真、線上等多元管道，審核完成後的次一營業日，就會匯入要保人指定帳戶。

但保單借款時可要留意，元大人壽指出，在保單有效期間內、保單有累積「保單價值準備金」的情況下，保戶才能申請借款，且借款額度須在「保單價值準備金」內；當保險公司給付各項保險金、解約金、返還保單價值準備金或退還所繳保費時，若要保人有保單借款未還清的情形，保險公司會先將欠款繳清，再給付剩餘金額。

元大人壽也提醒，保單借款孳生的利息若超過一年未清償，利息將於保單週年日併入本金以複利計算，因此務必勿使本金與利息超過「保單價值準備金」，以免影響保單契約效力。未償還的借款本息超過「保單價值準備金」，經書面通知仍未於期限內償還，保險契約就會終止。提醒民眾辦理保單借款時需多加留意。

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關鍵字：學費,保單借款,保單貸款,元大人壽

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