國人狂買美元保單　2018年吸金逾5300億創史上新高

▲2018年外幣保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

美國在2018年大幅升息，國人狂買美元保單。2018年美元保單保費收入來到171.9億美元(約合新台幣5345億元)，全年突破5000億元，創下史上新高紀錄。

保險局公布2018年外幣保單銷售情況，美元保單新契約保費收入穩定成長近2成，又以美元投資型保單成長40%最多；人民幣保單在2018年則大幅暴增6倍之多，是2018年成長最多的幣別。

根據保險局統計，外幣保單2018年新契約保費收入約6179億元，比起2017年5056億元，年增率22%。其中，投資型為2398億元，比去年成長54%；傳統型3780億元，比去年同期成長8%。

以新契約保費收入來看，2018年銷售外幣保單前3名的保險公司，投資型分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；傳統型分別是新光人壽、南山人壽、富邦人壽。

美元保單2018年每月都維持穩定成長，2018年美元保單新契約保費收入為171.9億美元，比起去年成長18%，全年可望創下歷史新高，其中以投資型55.21億美元、年成長40%最多。

以2018年市場上來看，銷售美元保單前3名，投資型分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；傳統型則各別為南山人壽、新光人壽、富邦人壽。

人民幣保單在2018年則有著爆發性成長，2018年新契約保費98.94億人民幣，比起2017年成長6倍之多，其中有98.94億元、佔9成以上都屬投資型的人民幣保單，投資型人民幣保單比起2017年成長近7倍之多。

2018年人民幣投資型保單賣最好是台灣人壽，第二、三名則分別是南山人壽、法國巴黎人壽；傳統型前3名分別是國泰人壽、台灣人壽、新光人壽。

澳幣保單2018年呈現大幅衰退趨勢，2018年新契約保費收入為14.36澳元，比去年同期衰退42%。2018年銷售澳幣保單前3名，投資型為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽；傳統型則是新光人壽、富邦人壽、國泰人壽。