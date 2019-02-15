　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

國人狂買美元保單　2018年吸金逾5300億創史上新高

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼2018年外幣保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲2018年外幣保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

美國在2018年大幅升息，國人狂買美元保單。2018年美元保單保費收入來到171.9億美元(約合新台幣5345億元)，全年突破5000億元，創下史上新高紀錄。

保險局公布2018年外幣保單銷售情況，美元保單新契約保費收入穩定成長近2成，又以美元投資型保單成長40%最多；人民幣保單在2018年則大幅暴增6倍之多，是2018年成長最多的幣別。

根據保險局統計，外幣保單2018年新契約保費收入約6179億元，比起2017年5056億元，年增率22%。其中，投資型為2398億元，比去年成長54%；傳統型3780億元，比去年同期成長8%。

以新契約保費收入來看，2018年銷售外幣保單前3名的保險公司，投資型分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；傳統型分別是新光人壽、南山人壽、富邦人壽。

美元保單2018年每月都維持穩定成長，2018年美元保單新契約保費收入為171.9億美元，比起去年成長18%，全年可望創下歷史新高，其中以投資型55.21億美元、年成長40%最多。

以2018年市場上來看，銷售美元保單前3名，投資型分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；傳統型則各別為南山人壽、新光人壽、富邦人壽。

人民幣保單在2018年則有著爆發性成長，2018年新契約保費98.94億人民幣，比起2017年成長6倍之多，其中有98.94億元、佔9成以上都屬投資型的人民幣保單，投資型人民幣保單比起2017年成長近7倍之多。

2018年人民幣投資型保單賣最好是台灣人壽，第二、三名則分別是南山人壽、法國巴黎人壽；傳統型前3名分別是國泰人壽、台灣人壽、新光人壽。

澳幣保單2018年呈現大幅衰退趨勢，2018年新契約保費收入為14.36澳元，比去年同期衰退42%。2018年銷售澳幣保單前3名，投資型為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽；傳統型則是新光人壽、富邦人壽、國泰人壽。

ET快訊
阿嬤養5天…孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」！媽回家看傻眼
24歲網紅猝死家中！公司募資辦喪事　網傻：捐給家屬吧

關鍵字：外幣保單,美元保單,保險局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

升息讓美元保單2019年更夯　挑選時必留意3大風險

手機保險上路1年已理賠1.2億　電池、配件不在保障範圍

繳學費旺季！保單借款本息超過保價金未償還　保單將失效

機師罷工旅行公會建議推出罷工險　保險局：待保險業者評估

華航機師罷工　旅遊不便險13家產險賠不賠終極懶人包！

保險電話行銷變嚴格　客戶一旦拒絕須馬上停止行銷

自行車也有車險！　YouBike族上網登記政府幫付保費

15歲以下孩童領身故保險金　金管會擬採限額理賠

過年出國買旅遊不便險　13家產險班機延誤大比較！

小額終老保險退燒年減7成　保險局擬提高保額

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

國人狂買美元保單　2018年吸金逾5300億創史上新高

手機保險上路1年已理賠1.2億　電池、配件不在保障範圍

新竹人買地震險第1名　桃園新北基隆緊跟在後　

搶進壽險版圖　產險圈各出奇招猛打「低保費高保障」攻占山頭

便宜竟不討喜2大原因　產險健康保單慘敗車險28倍

激起569萬屋主買住宅地震險　保費抵稅草案研議中

保費債款全搞混便宜行事　業務員還惹官司一身腥

買不到保險求償20萬　判賠800元業務員鬆一口氣

米克斯柴犬布偶貓備受疼愛　大占寵物險市場率

繳學費旺季！保單借款本息超過保價金未償還　保單將失效

夏洛特明星賽不「skr」　名人賽不見吳亦凡

小鳥飛進來停在刮刮樂看板上　彰化這家彩券行當天即開出百萬大獎

急著救火！　宜蘭市消防水箱車轉彎時卡溝

桃園逆子弒母斷頭案　檢：「泯滅人性」請法官處以死刑

難忘韋德06年總決賽神勇表現　魔術強森：當時的你就是喬丹

最強總統普丁再展「柔道黑帶」實力！　輕鬆摔翻奧運冠軍

10年來第6隻！美墨邊界拍到罕見「虎貓」…圍牆成棲地最大威脅

《花甲》二嫂是紅包場天后！　前夫威脅「演戲就離婚」

影／酒駕狂女前輪撞歪曲車頭損仍硬開　「魯1小時」才肯受檢

「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

保險熱門新聞

米克斯柴犬布偶貓　寵物險疼兒

孕婦跌倒出血賠不賠　保戶敗訴

產險健康保單　慘敗車險28倍

激起569萬屋主買住宅地震險　..

求償20萬判賠800　業務員鬆..

保費債款全搞混便宜行事　業務員..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

搶進壽險版圖　產險圈各出奇招

15家產險快速理賠華航機師罷工..

手機保險上路1年已理賠1.2億..

保險電話行銷變嚴格　客戶一旦拒..

狗狗爸媽好肯花錢　年繳5千買寵..

業務員沒幫買到保險　遭求償20..

國人狂買美元保單　2018年吸..

更多熱門

相關新聞

手機保險上路1年已理賠1.2億　電池、配件不在保障範圍

目前各大電信公司的手機意外毀損保固，都已全部轉型成手機保險(全名為行動裝置險)。根據保險局統計，截至2018年底，手機保險已經累計給付1.2億元，又以跟台哥大合作的富邦產險賣最好。

激起569萬屋主買住宅地震險　保費抵稅草案研議中

旅行業想要罷工險　產險界回應了

保險局長施瓊華親託產險董座　向壽險看齊為員工加薪

酒駕肇事黑名單春節激增　強制險續約每次加價3600元無上限

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

陳意涵產後5天曝公車站自拍

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面