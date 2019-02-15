手機保險上路1年已理賠1.2億　電池、配件不在保障範圍

▲民眾買新手機，若離開店家後，就不能再投保手機保險。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

目前各大電信公司的手機意外毀損保固，都已全部轉型成手機保險(全名為行動裝置險)。根據保險局統計，截至2018年底，手機保險已經累計給付1.2億元，又以跟台哥大合作的富邦產險賣最好。

手機保險主要是將過去電信業者的買手機加費意外保固方案，全面轉型成行動裝置險，由消費者個人向產險公司投保，電信業只是通路，但維修手機時仍可找電信業者，保險公司再理賠給電信業者。

手機保險主要是在保障不可預料的事故，像是意外泡水、意外螢幕破裂、意外摔壞、意外輾毀等等，都能在1年內有3次免費維修，若經維修人員判定無法原機維修，可以原廠授權的整新機置換，但民眾需支付置換自負額。

根據保險局統計，手機保險從2018年元旦上路後，截至2018年12月底，累計新契約件數約97萬件，保費收入約6.1億元，且已累計給付1.2億元。

以保費收入來看，2018年賣最好的產險公司，主要是跟3大電信公司合作的產險。第一名是台哥大合作的富邦產險，第二、第三分別是跟遠傳合作的新安東京海上產險、跟中華電信合作的安達產險。

目前5大電信及3C零售通路的手機保險，主要分成「一次交付型」、「分期交付型」2大類。「一次交付型」多適用於購買空機，多數產險僅承保1年，主要由3C零售通路銷售；「分期交付型」需搭配電信資費，每月隨電話帳單繳交保費，主要由電信業者銷售。若以月繳保費來說，每月約98元到300多元不等。

►影／買新iPhone必看！5大電信手機保險統整 留意6大不保事項

但消費者要特別留意，手機保險是消費者要「在購買手機當下」就要決定是否投保，因為一旦離開櫃檯走出店外，就無法確認消費者手上的手機是否為全新且自該通路售出。

另外，若是外殼磨損、氧化，或是螢幕影像殘留、烙印等狀況，屬於「自然損耗」，就不在保障範圍；充電器、傳輸線、耳機、觸控筆等配件不在承保範圍內；電池容量不足、充電孔、耳機孔、卡槽故障也無法申請理賠。

▲電信公司手機保單比較。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為Money101、各電信業者、產險公司）

▲3C通路手機保單比較。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為Money101、各電信業者、產險公司）