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壽險攜手醫院成趨勢　出院繳費時保險金直接折抵醫療費

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▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲保戶可以在出院時免憑單據，保險金就能直接扣抵醫療費用。（圖／姜國輝記者攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

民眾過去住院，就算有保險，都還是要先負擔一大筆醫藥費，甚至還要再跑醫院申請診斷書等單據向保險公司申請，經過好一段時間才拿得到保險金理賠。隨著保險科技發展，大型壽險公司積極跟醫院合作，保戶若在合作的醫院住院，出院時免憑單據，保險金就能直接扣抵醫療費用。

衛生福利部公告自2019年起，全年度住院部分負擔金額上限由6萬4000元提升至6萬5000元，負擔金額提升無形間也增加了民眾就醫的心理壓力。壽險公司積極跟醫院合作，保戶出院後，不用再跑醫院申請診斷書等紙本，省去麻煩，包括富邦人壽、國泰人壽、台灣人壽等都有此服務。

富邦人壽跟7家醫院合作，包括馬偕紀念醫院(台北/淡水)、台中榮民總醫院、花蓮慈濟醫院、奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院。

富邦人壽總經理陳俊伴說明，保戶若入住合作的醫院，保戶提出申請並確認資格，即可在出院時免憑單據直接以保險金扣抵醫療費用，省去醫療費用付款問題；也免除自行申請診斷書等繁複作業流程，讓保戶在就診住院期間能安心接受治療。

國泰人壽跟高達13家醫院合作，包括全台3家國泰醫院、全台8家長庚紀念醫院、花蓮慈濟醫院，最近也加入衛福部台北醫院。

國泰人壽理賠部協理顏進雄說明，國泰人壽在保戶出院時即時試算保戶的理賠金額，讓保戶在試算的額度內直接抵繳住院醫療費用，且在保戶出院隔日，由國泰人壽主動完成理賠案件審理，將抵繳額度與實際理賠金額的差額匯入保戶指定帳戶中，完成相關理賠給付作業。

台灣人壽則跟高雄榮民總醫院合作，保戶在高雄榮總診療結束，即可在官網線上提出理賠申請及授權，高雄榮總就會將就醫資料等理賠申領資料提供給台灣人壽。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台壽是透過區塊鏈平台傳輸資料可完整提供收據、病摘等就醫資料，滿足申請各類型醫療險的需求，也因為區塊鏈具無法竄改的特性，保險公司可以完全信任收到的資料，加快理賠速度；而保戶出院後隨時可提出理賠申請，無需填寫及郵寄紙本資料，加上病歷資料以區塊鏈技術加密，讓保戶可安心隨時線上查看，未來也可用於其他醫院就診或諮詢，作為可攜式病歷。

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關鍵字：國泰人壽,富邦人壽,保險金,醫院,醫療險,台灣人壽

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