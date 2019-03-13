童年崩壞！印度山寨迪士尼像是恐怖屋　「米奇人偶」笑得心發寒

▲ 工作人員穿著寬鬆服裝及詭異的面具，打扮成園區所謂的米奇。（圖／翻攝自YouTube／Photrip フォトリップ）

國際中心／綜合報導

許多大朋友、小朋友都對夢幻的迪士尼樂園情有獨鍾，希望一生能實際拜訪一次這樣充滿童趣的經典王國。不過最近在印度坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）的清奈市（Chennai），卻出現一座山寨版的迪士尼樂園，有網友好奇前往朝聖，發現園區不但四散著毀損的遊樂設施，就連四處走動的米奇人偶，看上去也詭異到令人毛骨悚然。

根據日本網站 《photrip-guide》報導，山寨版的迪士尼樂園叫做 「DIZZEE WORLD」，從清奈市中心搭乘公車前往需要約2個小時的車程，它位在海岸邊，四周相當荒蕪。一名最近剛拜訪這座遊樂園的網友透露，一開始購票入場時，感覺跟一般的遊樂園沒什麼兩樣，遊客們臉上也洋溢著笑容，園內的設施也是其它樂園都會看到的「雲霄飛車、海盜船、咖啡杯」等等。





▲ 印度清奈山寨板迪士尼樂園「DIZZEE WORLD」。（圖／翻攝自YouTube／Photrip フォトリップ）

他發現，這些設施上面都繪製著類似迪士尼角色的圖案，於是忍不住詢問工作人員，「裡面會有米奇嗎？」工作人員也回應他「對的，米奇就在那邊」，讓他一度以為自己會看見像是正版迪士尼，由工作人員扮成的米奇人偶。不過，當他實際見到所謂的「米奇」時，卻反而嚇了一跳。

▲ 許多遊樂設施上都有繪製「山寨版」迪士尼人物 。（圖／翻攝自YouTube／Photrip フォトリップ）

▲工作人員打扮成園區所謂的米奇。（圖／翻攝自YouTube／Photrip フォトリップ）

網友提到，這座樂園中的米奇並不是人偶娃娃，而是一位工作人員戴著簡陋又詭異的山寨米奇面具，穿著寬鬆、滑稽的衣服裝扮而成，「雖然他跟一般的卡通人偶一樣，會跟隨著音樂搖擺、舞動，試圖營造出歡樂氛圍，卻反而讓我越看越覺得不對勁。」

▲ 工作人員直接摘下面具，介紹自己的真實身分 。（圖／翻攝自YouTube／Photrip フォトリップ）

另外，當網友問到山寨米老鼠的年齡時，對方竟然直接就把面具摘下來，露出真面目回答他「我44歲了」，還開始介紹起自己的身分起來。至於園區的「其他」迪士尼角色，不是臉部歪斜扭曲，就是有著怪異比例，加上服裝也有些骯髒破舊，讓整個園區看起來就像恐怖的鬼屋一樣。

▲ 園區大部分設施都已經損壞，剩下的設施外觀看起來也相當驚悚 。（圖／翻攝自YouTube／Photrip フォトリップ）

網友補充，園區有將近一半的遊樂設施都早就故障，就這樣放置著沒人修理、保養，宛如廢墟一樣，幾個可以乘坐的設施，也是外觀破舊、造型恐怖，讓人完全沒有想要搭乘的動力。