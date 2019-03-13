淘寶400元客製USB！女買家「附圖說明」卻悲劇　超魔性簽名...網全笑噴

▲這款USB可以客製個性簽名。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前從淘寶訂購一個USB，主打能客製簽名，要價約台幣419元，她特地私訊賣家，附圖說明自己想要的樣式；怎料等了幾天收到的貨，卻開了她天大的玩笑，讓她瞬間一把火，忍不住怒道，「從來沒有受過這種羞辱！」

女網友今天在「爆怨公社」發文哀怨道，「我已經不知道要說什麼才好，圖我也做給你了，你那邊說可以，但訂製需要幾天時間，好不容易到貨，打開這三小朋友？附圖？是跟我開玩笑嗎？」

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▲還有多項選擇。（圖／翻攝自爆怨公社）

當初，女網友特地「附圖」說明，自己想要的成品模樣，沒想到貨到後拆開一看，上面不是客製化的簽名，竟是「附圖」二字，她直說，「我完全笑不出來，罵他們的售後（客服人員）已經無法平息我的怒火，售後竟然說補償我20人民幣（約台幣93元），要我拿著這20人民幣，丟臉的用它嗎？我不要啊！」

po文一出，戳中許多人的笑點，網友們在安慰她的同時，也忍不住笑回，「哈哈...這個會變成哏圖永流傳的」、「這個個性簽名，太有個性了」、「賣家真天才」、「對不起我笑歪了」、「還以為是都市傳說，居然真的出現這種事，對不起...我不爭氣的笑了」、「良心賣家阿，還是繁體中文字呢XD」、「鬧事耶哈哈哈」。

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▼原以為「附圖」說明可以萬無一失，沒想到釀成悲劇XDD。（圖／翻攝自爆怨公社）