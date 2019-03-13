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「5分鐘吃11盤壽司」被酸：豬附身嗎？　她霸氣開罵…女路人漲紅臉閉嘴了

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「5分鐘吃11盤壽司」被酸：豬附身嗎？　她霸氣開罵…女路人漲紅臉閉嘴了。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

▲原PO說，被這對情侶破壞心情，「影響我食慾，害我只吃這些就不爽吃。」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友5分鐘吃11盤壽司，被一名女路人酸「有夠會吃…豬附身嗎」，她當場霸氣回擊，讓對方男友示意叫女友閉嘴，「看到對方漲紅了臉，卻不敢再多加反擊的樣子真的很爽。」原PO也透露，平常要吃3、40盤壽司才會飽。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，當時坐隔壁的男生一直盯著她吃東西，「然後他的女友一直說一直說『有夠會吃…豬附身嗎』、『天啊…豬哦…』、『餓多久啊』。於是我回應了，『食量像豬總比體型像豬好吧？嘴秋膩』（盯著女生微笑）。」

請繼續往下閱讀...

「男生示意叫女友閉嘴」，原PO直呼，「看到對方漲紅了臉，卻不敢再多加反擊的樣子真的很爽。我他O愛吃多少、愛怎麼吃礙到妳膩？要靠北靠母前請先確認音量大小。我看起來沒什麼殺傷力不代表我好欺負，很少對他人身材做出人身攻擊的言論，但要是先找我麻煩，我也不會客氣的，臭八婆。」

▼原PO被酸「豬嗎」當場霸氣反擊，獲得熱烈迴響。（圖／達志／示意圖）

▲大胃王,冰箱,吃東西,肚子餓,宵夜。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，被這對情侶破壞心情，「影響我食慾，害我只吃這些就不爽吃，買一碗滷肉飯回家邊吃邊玩PS4去。」有網友認為，女方一定在吃醋；原PO回「其實我有這麼想，是不是因為她男友一直看，所以她不爽了。」還有人好奇原PO要吃幾盤才會飽？她回3、40盤。

其他人留言，「說人家吃多真的很失禮，這男女都一樣，男的一直盯人用餐失禮，女的更糟口出惡言」、「非常好的回答」、「一個人吃過34盤」、「5分鐘吃11盤真的很快」、「對咩，花自己的錢愛怎麼吃就怎麼吃，管很寬耶」。

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關鍵字：壽司,爆怨公社

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