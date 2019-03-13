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客給1星負評！播「某新聞台」建議換頻道…麻油雞老闆傻眼：干我們X事

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人因不滿店家只播特定新聞頻道，在Google上留下1星負評。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者胡順惠、徐溱謐／採訪報導

許多餐廳因為怕客人用餐太無聊，都會在店裡播電視新聞。台中一名麻油雞店的老闆日前遇到非常莫名的要求，有客人在點餐時在菜單上備註，希望店家不要看特定的新聞台，讓他傻眼地說，店裡一直以來都是如此，客人來店裡用餐還管店家要播什麼，事後更因此到Google評價上給店家1星負評，非常無理。

這名麻油雞店的老闆在臉書「爆怨公社」社團中貼文，日前他收到一名內用客人的點菜單，上面用藍色原子筆寫著一行要求，「可以不要看TVBS、中天、東森等霉（媒）體嗎？」第一次遇到有客人不是要求餐點，而是要求店裡的電視要播什麼，讓他好傻眼。

請繼續往下閱讀...

老闆接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，該位客人是一名年約40多歲的男子，用餐過程中「像是中邪一般地故意背對著電視」，要走的時候還狠狠地等了他一眼，過去雖然也有比較激動的客人，但頂多就是指著電視高談闊論而已，像這名客人這樣激進的還是第一次遇到。

他無奈地說，「我只是一間小小的店家，電視只是提供給客人怕用餐無聊看的，您要看什麼電視干我們店家X事？」店裡面固定播某台的新聞已經很多年了，從來沒有遇過這種要求，忍不住自嘲，「我看以後我店裡只播YOYO台算了」，事後該名客人還為此到Google評價上給店家1星負評。

網友們看到他的貼文也都覺得，客人對新聞台可以有自己的偏好，但管到店家要播什麼確實有點超過，「他住海邊嗎」、「下次請他外帶，在家隨他轉到飽」、「到底是去吃飯還是去看電視的」、「無聊的人很多」、「直接吃飯不要看就好啦～又沒人強迫你看電視，莫名其妙」。

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關鍵字：爆怨公社,新聞台,電視台,媒體,麻油雞,奧客

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