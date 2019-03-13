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音樂會遲到被砲歪羞辱國民！高雄人氣炸「想花媽」　韓國瑜嘆還原真相

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▲▼音樂會遲到被砲歪羞辱國民！高雄人氣炸「想花媽」　韓國瑜嘆還原真相。（圖／高雄市政府）

▲帶夫人李佳芬穿雨衣出席音樂會，韓國瑜鼓掌影片意外引戰！（圖／主辦單位） 

政治中心／高雄報導

由高雄前市長陳菊打造的「春天藝術節」頗受好評，10日在雨中舉辦草地音樂會，沒想到卻因現任市長韓國瑜的現身引發筆戰！主辦官方PO文宣傳，韓國瑜偕夫人李佳芬席地一起淋雨、看完全程，還附上鼓掌的影片，現場網友看得氣炸砲轟「大遲到」、「全場淋雨等韓國瑜作秀」、「真的好悲哀」、「淪為謊言政客羞辱國民造神的爛秀！」

高雄春天藝術節官方臉書11日晚間7時許發文，感謝市長的出席，韓國瑜偕夫人和現場3000多位觀眾一起淋雨看完全程，並附上夫妻倆穿著藍色雨衣鼓掌的影片，提到「市長對台上由楊智欽指揮及高雄交響樂團的演出，致上最高敬意。」沒想到慘遭超過360則留言灌爆，痛罵「他遲到進場還帶一堆記者進來」、「超級沒禮貌的市長」、「連這邊也淪陷了」、「一個文化要倒退的節奏，想念尹立當局長，我高雄我丟臉。」直指韓中場休息時就離開。

▲▼音樂會遲到被砲歪羞辱國民！高雄人氣炸「想花媽」　韓國瑜嘆還原真相。（圖／高雄市政府）

▲▼音樂會遲到被砲歪羞辱國民！高雄人氣炸「想花媽」　韓國瑜嘆還原真相。（圖／高雄市政府）

韓國瑜的到場更引發現場觀眾不滿，在批踢踢發文爆卦還原當時，稱過去的藝術節一直很高品質，今年的音樂會變成一場鬧劇，讓人很不舒服。開場才沒多久說設備出問題中斷播放，隨後韓國瑜居然就登場了「大遲到登場」，過去近十年來花媽市長參與表演活動從沒遲到過，是對表演者和市民觀眾的最基本尊重，更別說當天還下雨，全場「淋雨等韓國瑜作秀」。

網友痛批，韓國瑜大遲到就算了，還帶著大隊記者不停用閃光燈拍照，完全不管其他觀眾，活動結束後更扯，藝術節變成造神，主持人明明是說掌聲給所有的老師，官方影片卻只聚焦在韓國瑜，「這就是韓市府對待高雄對待音樂家的方式？」砲轟小編的解釋沒辦法圓謊，春天藝術節是高雄人驕傲的城市品牌，20、30年前高雄有「文化沙漠」臭名，如今已累積百萬人捧尺，卻淪為謊言政客羞辱國民市民造神吹捧的一場爛秀，「真的好氣，真的好悲哀。」

對此，主辦單位4點回應，稱當天晚間7點開演時，指揮發現影音同歩訊號異常，畫面重新調校後，再行播出開演，並非特意重新播放。第二，韓市長於中場時間，在工作人員引導下前往場外使用洗手間，下半場開演前就回到座位，聽完全場；第三，影片為全場演出圓滿結束，指揮與樂團謝幕後之全場鼓掌畫面；最後感謝每一位觀眾的參與，支持高雄藝文持續發展。

韓國瑜12日喊冤感嘆「我們大概沒有遲到啊！差不多是準時到達了！這些酸言酸語太多了！」媒體追問，以當天為例，上午10點到下午2點塞了5個行程，是否排太滿？他則解釋，現在要來高雄拜訪的團體、社團，還有企業界非常多，已經去化很多了，只能盡可能緊密，很多行程對他個人而言都分身乏術，但若幕僚認為比較重要、能推銷高雄的，才會把行程保留，親自來跑。

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關鍵字：高雄春天藝術節,草地音樂會,韓國瑜,陳菊,花媽

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