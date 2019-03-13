「老師是韓粉！」爆上課辱民進黨　中壢高中學生被逼喊：5000洞之菊

▲「老師是韓粉！」中壢高中學生崩潰錄影，匿名投訴臉書粉專。（圖／翻攝自「我是中壢人」）

（文末附上影片）

政治中心／綜合報導

國立中央大學附屬中壢高中一名學生將手機錄影PO上臉書，表示音樂老師崇拜高雄市長韓國瑜，不僅上課老談政治，還逼全班一起喊口號罵民進黨、稱讚國民黨，讓全班同學很崩潰。不過，校方懷疑影片可能造假，將進一步查證內容是不是發生在中大壢中。

「老師是韓粉，怎麼辦？」臉書粉專「我是中壢人」12日晚間為題PO出一段影片，內容提到一名中大壢中（中壢高中）學生投訴音樂老師政治狂熱，不僅逼全班一起喊口和，歌功頌德國民黨、貶低民進黨，還說「聽信民進黨的人都是白癡」。

該名學生透過粉專匿名表示，之前曾有學長姐向校方反映，但學校卻裝作沒事。更誇張的是，這名老師一直以來都沒上過正課，卻要求副班長在教學日誌上寫一些根本沒上過的課程內容，「我真的忍不住才想公開這段影片，希望學校能給我們一個交代。」

▲中壢高中（中大壢中）。（圖／翻攝自GoogleMaps）

影片中可見，這名老師稱前市長陳菊造成高雄5000坑洞，以後應該改稱高雄叫「5000洞之雄」，見到陳菊則改叫「5000洞之菊」；語畢，老師要求全班學生一同複誦。

學校認為，至今尚未接到有學生反映此事，但臉書「我是中壢人」PO出影片前未善盡查證義務，還任由影片在網上發酵，非常不妥。另外，由於該影片畫面模糊，也有被剪接、聲音也有被合成，究竟是不是發生在校內還有待進一步查證。

事件發酵後，教育部12日晚間已介入關切，而校方13日上午也將召開緊急會議，若確定有教師違反中立原則，查明後不排除送考核議處；至於是不是不適任教師，將另循程序辦理。