響應禁用免洗餐具守護環境　東森國際獲肯定柯文哲親贈獎

▲東森國際董事長廖尚文接受市府頒獎。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後積極推動禁用一次性及美耐皿餐具，秉持「由公而私」精神，從市府機關開始推動逐步擴展到民間私人企業，目前已有111家企業響應。北市府12日特別舉辦授證儀式感謝參與的企業，東森國際股份國際有限公司因配合市府政策、推動環保有成，由董事長廖尚文代表出席領獎。

為推動垃圾減量、節能減碳、保護環境，北市府各機關、學校已推動執行禁用一次性及美耐皿餐具政策，下一階段開始向民間企業宣傳配合，除了可以推動環保新文化外還兼有打造企業形象之便，執行成效良好，目前已有111家民間企業參與。

北市府為了感謝民間企業的參與，12日特別舉辦授證儀式，頒發感謝狀感謝參與的企業；其中，東森國際股份國際有限公司大力配合市府環保政策、為環境永續經營奉獻心力，成為帶領民間私企獻身環保的領頭羊，功不可沒，獲得北市府大力讚揚，由董事長廖尚文代表出席領獎。

▲東森國際董事長廖尚文與環保局長劉銘龍（左）。（圖／記者季相儒攝）

環保局表示，為持續推廣民眾自備環保餐具的環保觀念與價值觀，市府以及中央機關、委外場館、大專院校等，預計110年起全數實施，同時誠摯邀請大型企業共同響應，積極營造環保健康飲食新文化，期逐步把禁用政策推廣到各行業、各領域，並深化到市民生活中，營造台北市成為宜居永續環保城市。

柯文哲會後致詞表示，「禁用一次性及美耐皿餐具」是台北市這幾年來做比較好的環保政策，應該要更用力推廣，秉持由內而外由公而私，喊話今年以內跟台北市政府有關的先解決。

另外，柯文哲還說，產業局有市場、夜市商圈大改造，應把該政策列入，因牽涉到現有產業的興衰，產業局要更清楚讓業界知道，要退場的趕快退場，以後賣免洗筷或保麗龍餐具的，要讓他們知道政策是這樣要退場趕快退場，要轉型的要想想看。最理 想是可以輔導他們轉型做新的產業，不然會面臨問題。