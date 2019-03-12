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蔡英文提七綱領　李義虎：激化兩岸關係、精神錯亂

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▲▼大陸十三屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者曾俊豪攝） 

▲▼大陸十三屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

總統蔡英文召開國安會議提出反制「一國兩制台灣方案」七大指導綱領，對此，北京大學台灣研究院院長李義虎今（12日）指出，蔡英文此舉動確實「動靜比較大」，顯示民進黨當局感受到習五條及兩會輿論所帶來的壓力，然而這是對形式的誤判，使其兩岸政策走入死胡同、激化兩岸關係，「某種程度有點精神錯亂」。

李義虎身兼大陸十三屆全國人大廣東團代表，上午全體會議結束後，他在北京首都大酒店接受媒體採訪，回應兩岸相關議題。

他指出，蔡政府的國安會議顯示當前的兩岸現況，一方面大陸掌握兩岸關係發展的主導和主動權，大陸民族復興的進程大大加快，崛起的勢頭已經形成歷史大勢，難以阻擋，「在一個大勢面前，他們感到壓力才會出現反彈式動作，動靜比較大」。

李義虎表示，另一方面則是蔡英文上台以來，兩岸政策上不接受九二共識、搞台獨動作，執政業績也差，加上九合一選舉藍營大勝，民進黨執政縣市大萎縮。此時提出來，顯示其兩岸政策走進死胡同，沒有看到兩岸關係大勢、也沒有看到癥結問題，以致於對形勢誤判、出現對問題把握的失誤。

而在蔡英文提出七條指導綱領之後，李義虎認為將會升高兩岸對抗程度，其論述要點充滿各種升高和激化兩岸關係對抗的程度、安全、國際空間等，都有與大陸對抗的意味，「這種反制實際上是一種對抗，某種程度有點精神錯亂」。

李義虎指出，蔡英文政府推動去中國化、法理台獨形式多樣，但大陸的反制也是多面向。他舉例，全國人大可進行立法、修法、釋法、廢法，對台的法律動作涉及前三項，至於是否叫「台灣基本法」或其他，目前仍不好下定論，但已有有學者就此提過建議，「拿起法律的武器以法理一中， 反制法理台獨」。

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