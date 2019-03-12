蔡英文不去吉里巴斯邦交動搖？　外交部：技術性問題！7月盼再安排去訪

▲蔡英文先前出訪南太平洋友邦。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日啟程出訪南太平洋友邦，原訂要訪問吉里巴斯，不過後來取消，引起外界討論。對此，外交部12日強調，這是時程配合的技術性問題，雙方的邦交穩固，希望在適當的時機再安排總統前去訪問。

有關蔡英文本次出訪的規劃，外交部也的確向總統建議，於3月24日至31日期間造訪吉里巴斯，也已經獲得吉里巴斯總統與其他赴訪元首的同意，各國都有做了相應準備，但最後決定不去。

外交部於記者會上解釋，總統府方面考量3月29日是總統主持春祭國殤大典，是非常重要的儀式，所以才會重新調整出訪的日期；不過，由於吉里巴斯總統也兼任南太平洋大學校長，在該時間內，要在斐濟主持畢業典禮，因此無法在國內，另外在行程上也牽涉太多賓客，導致時間無法更動，最後雙方才達成理解，決定另安排去訪的相關事宜。

正因為最後決定不去吉里巴斯，也引起外界的好奇，由於過去也曾規劃訪問布吉納法索，但最後取消，沒多久就發生斷交。外交部發言人李憲章表示，蔡英文的訪問已經獲得吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）同意，吉里巴斯人民也高度期待蔡總統來訪，但因為雙方元首時程配合的技術性問題，而調整取消。

李憲章強調，台灣與友邦有許多合作計畫聚焦在人才培育，因此充分理解與體諒馬茂必須到斐濟主持畢業典禮；而今年7月12日適逢吉里巴斯獨立建國40周年，目前也正規劃訪團前往祝賀，屆時也希望有適當時機安排總統訪問吉里巴斯。

▼總統府蔡英文出訪記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

