獨／驚險！高雄19噸「鋼卷炸彈」掉落　砸壞路邊轎車扭曲變形

▲聯結車的板台車翻覆，小客車被掉落鋼卷砸歪。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

真的太驚險！高雄小港12日早上10點多，一名邱姓駕駛價的一輛聯結車，在左轉時，離心力過大，造成聯結板台車連一枚鋼卷翻覆，波及到停在路邊的一輛自小客車，造成小客車扭曲變形，玻璃都被撞碎。

初步了解駕駛是一名41歲的邱男，駕駛一輛全聯結車並有連結1板台車共載有3顆鋼卷，沿著小港區中林路東向西方向，往南左轉大業南路行駛時，疑似因左轉彎造成離心力過大，造成聯結板台車連同一枚鋼卷翻覆，波及到停在路旁一輛灰色自小客車，左側車體大部分遭到壓扁損壞，玻璃破裂，但所幸現場並無人受傷。

▲重達19噸鋼卷掉落砸上路邊小客車。（圖／記者洪靖宜攝）

警方獲報到場檢視，邱男駕駛該全聯結車，聯結有1輛板台車，前方車載2枚鋼卷，板台車載1枚鋼卷，鋼卷約19噸重，整台聯結車，過磅載總重為49.91公噸，已明顯超出限載運3.91公噸，依處罰條例第29-2條第1項告發。

▲板台車翻覆。（圖／記者洪靖宜攝）

▲小客車被撞得扭曲變形。（圖／記者洪靖宜攝）

事故現場小客車被壓得扭曲變形，照片引起網友討論，不少人大喊「好恐怖」，也有待過鋼鐵業的人說「被壓到會變肉醬，連骨頭都會變粉」，所幸事故當時沒人經過，否則後過不堪設想。