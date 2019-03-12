雨天珠寶大盜出沒！　被逮時手上還戴著「3克拉」鑽戒

▲葉嫌闖空門，搜刮珠寶店內商品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鹽埕一間藝品珠寶店，11日凌晨4點多遭小偷光顧，由於店內販售商品屬於高單價，估算損失總計市價約320萬元，警方在案發後20小時立刻找到這名葉嫌，落網時，他手上還帶著3克拉的鑽戒，機車上留有部分贓物，警方更在葉嫌身上查獲安非他命殘渣及吸食器1組，最後被警方依竊盜罪與違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

▲葉嫌被逮時手上還戴著3克拉鑽戒。（圖／記者洪靖宜攝）

▲警方在葉嫌機車上查獲部分贓物。（圖／記者洪靖宜攝）

葉嫌趁著雨天闖空門，竊取高單價的珠寶飾品，就連高級洋酒也不放過，被害店家估計財物損失總計市價約新台幣320萬元，警方擴大調閱監視器，鎖定嫌犯逃跑路線，在案發20小時內，將37歲的葉姓犯嫌拘提查緝到案。

▲葉嫌偷走玉墜、鑽戒等貴重商品，就連洋酒也不放過。（圖／記者洪靖宜攝）

葉嫌落網時，手指還戴著偷來的3克拉鑽戒，面對警方詢問時，自知難逃法網，承認在機車置物箱內還有部分贓物，不過警方還在葉嫌身上，查獲安非他命殘渣及吸食器1組，詢後將葉嫌依竊盜罪與違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，而其他贓物的下落，葉嫌只表示有2塊玉珮已經變賣，其餘包括價值80萬的鑽墜等商品，則是不肯透漏，警方將持續追蹤。

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