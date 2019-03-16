台南立委補選投票　謝龍介：腳傷+憂心選情整夜難眠

記者林悅／台南報導

國民黨台南立委補選候選人謝龍介，3月16日上午9時15分許，在堂哥陪同下，前往新市國小活動中心投票，謝龍介表示，民進黨大軍壓境，想到親鄉對他有高的期待，怕票開不出來，所以輾轉難眠。

謝龍介說，他左腳拉傷，有先打針，所以15日晚上沒法走，才改成車隊掃街拜票，他笑說現在才知韓國瑜怎麼受傷的，因推濟之後3天會發生挫傷，他現場連呼吸都會痛。

謝龍介也對15日會場上的國旗風波說明指出，會場來的民眾都是自發性來的，國旗也是自己買的，因賣國旗的人送他們200支國旗，想在韓國瑜進場時唱「中華民國頌」時用，結果有人先發國旗，而破了這個「梗」，讓大家少聽了一首歌，這是美中不足的地方，但瑕不掩瑜，很感謝大家。

謝龍介說，選後可以和平理性思考，改善農、漁民、勞工等基層民眾的生活，民進黨政績也能提升，選民也會很理性的看待，這不是很好。

據了解，謝龍介15日因造勢大會上一陣推擠時，不慎腳、胸部拉傷，走路一跛一跛引起大家關注。謝龍介進行領票投票後，表示他先要去給醫師看診治療一下，希望選民能踴躍出來投票，下午也會到佳里服務處等待開票結果。

▲國民黨台南立委補選候選人謝龍介，3月16日上午在堂哥陪同下，前往新市國小活動中心投票，謝龍介表示，民進黨大軍壓境，想到親鄉對他有高的期待，怕票開不出來，所以輾轉難眠。（圖／記者林悅攝）