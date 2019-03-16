彰化立委補選王惠美陪同投票　柯呈枋心情輕鬆愉快

▲彰化立委補選投票日，彰化縣長王惠美(右2)陪同國民黨籍候選人柯呈枋(左1)與柯媽媽（左2)一起投票。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

立委補選投票日，國民黨籍候選人柯呈枋16日上午9時30分偕同71歲母親到新港國小投票，縣長王惠美與伸港鄉長曾煥彰都到場陪同；柯呈枋說，掛念選情是一定會的，但早上睡到自然醒，已經努力過了，將以輕鬆愉快的心靜候選舉結果，王惠美則說，柯呈枋這樣的孝子與人才，值得大家支持。

71歲的柯媽媽早年喪偶，獨力拉拔柯呈枋與姊妹共5個孩子長大，因長年勞苦工作，腰椎與膝關節退化，每天都要套上護腰與護膝，走起路來非常吃力，柯呈枋一路攙扶媽媽下車，再慢慢走到校門口與縣長王惠美、伸港鄉長曾煥彰一起步入校園去投票。

王惠美關心柯媽的行動是否方便，柯媽坦承走路很吃力，「每天都會痛」，王惠美看了不忍心，直讚柯呈枋是個孝順媽媽的好孩子，並在稍後接受媒體採訪時表示，柯呈枋這樣的孝子與人才，值得大家支持。柯媽媽面對鏡頭則一再說「謝謝」「謝謝」，投完票即驅車返家休息。

巧合的是，藍綠候選人的媽媽，都選擇穿著喜氣的大紅衣服，希望紅色能夠帶來喜氣與好運，讓兒子都能夠高票當選。

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