喝奶茶+偷金飾！花褲賊還「哈菸超high」...燒了人家的陽台落跑

突發中心／新北報導

新北市鶯歌一戶詹姓住戶20日下午家中突然冒出濃煙，事後經火調人員調查初判是菸蒂釀禍，但可疑的是家中當時沒人；屋主後來調閱監視器才發現原來遭小偷了，損失現金一萬元及金飾。警方憑著屋內留下的奶茶，循線逮到陳姓男子，訊後將他依竊盜、公共危險罪嫌送辦。

▲陳姓竊嫌手上拿著一瓶奶茶，特徵明顯，馬上被逮捕。（圖／東森新聞，下同）



丁姓鄰居表示，當時正在陽台曬衣服，不料卻聞到濃濃燒焦味，接著就看見隔壁詹姓屋主的陽台竄出濃煙，情急之下趕緊拿出滅火器狂噴，再呼喊家人急call詹男回家。

詹男接獲消息緊急回到家中，一開門赫然發現桌上居然有瓶奶茶，陽台甚至有菸蒂，但他根本不會抽菸；事後檢視屋內財物，發現一萬元現金、金飾也都不翼而飛，驚覺遭小偷立刻報警。

▲火警後屋內一片狼藉。



警方表示，調閱監視器看見穿著花褲的陳姓男子（34歲）手拿著奶茶，外型與品牌和屋主客廳桌上的奶茶一模一樣，因此鎖定他的行蹤，並在中湖街附近將人逮捕歸案。陳男到案後坦承確實有入屋行竊，期間也有在屋內抽菸，但沒想到疏忽未將菸蒂熄滅，意外釀成火警，訊後被依竊盜、公共危險等罪移送法辦。

【更多新聞】

永和大廈至少奪4命！住戶爆料「每次都這棟」...網超毛：抓交替



誆房內有吊死鬼！神棍「裸背上畫符咒」硬了...準新娘夾腿保貞操