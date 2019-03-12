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市議員之子中彈身亡！　南加大9人凌晨買酒遭「4歹徒圍搶」

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▲▼ 美國北加州奧克蘭市（Oakland）女市議員麗奈特．吉布森．麥克艾爾哈內（Lynette Gibson McElhaney）的兒子遭槍擊身亡。（圖／翻攝自臉書／Lynette Gibson McElhaney）

▲ 麗奈特．吉布森．麥克艾爾哈內表示，「我好想念我的寶貝。」（圖／翻攝自臉書／Lynette Gibson McElhaney）

國際中心／綜合報導

美國南加州大學10日凌晨發生一起命案，21歲的非裔學生麥克艾爾哈內（Victor McElhaney）當天與8名友人外出買酒，離開商店時，被3至4名歹徒圍搶，最後遭到槍擊身亡。麥克艾爾哈內的母親是北加州奧克蘭市（Oakland）女市議員麗奈特．吉布森．麥克艾爾哈內（Lynette Gibson McElhaney）。她表示，「我好想念我的寶貝。」

據《洛杉磯時報》報導，這起槍擊命案震驚南加大，洛杉磯市警局發言人海斯（Billy Hayes）11日公布更多案件細節，案件發生在10日凌晨時分，3至4名年約20歲的嫌犯將9名受害者圍在街角，向他們索取現金和值錢物品。麥克艾爾哈內當時拒絕給錢，因而被槍殺。

▲▼ 南加大槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 這起槍擊命案震驚南加大。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南加大槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

麥克艾爾哈內中槍後，被送往附近醫院搶救，但因傷重在11日上午11時去世。歹徒隨後乘坐路邊接應汽車逃亡，目前還沒有人被捕。麗奈特在聲明中表示，兒子是一位音樂家，也是奧克蘭市的兒子。南加大教授厄斯金（Peter Erskine） 則說，他是一位才華洋溢的鼓手。

此案發生在Maple Avenue與Adams Boulevard交匯處，距離主校區不遠，是學生們購買食物的主要商圈之一。這是麗奈特第2次面對親屬死於槍枝暴力。2015年聖誕節前夕，她幫助扶養、視為「孫子」（Grandson）的男孩休斯（Torian Hughes）在西奧克蘭（West Oakland）遭遇搶劫，最後同樣被槍殺。麗奈特表示，自己會持續與槍枝暴力抗爭。

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關鍵字：Victor McElhaney,南加大,加州,北美要聞

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